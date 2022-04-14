傳美參院外委會主席將訪台 吳釗燮：有成果會公布

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外傳美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天將訪問台灣，外交部長吳釗燮表示，外國政要來訪是對台灣展現高度支持，外交部都表達歡迎，但目前沒有進一步資訊。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因確診宣布亞洲行延期，她日前宣布已解除隔離，外界關切裴洛西是否仍將訪台，吳釗燮重申，邀請其他國家政要來台灣訪問，一直都是外交部、駐美代表處以及各地代表處、大使館的重要工作，「但是如果還沒有成熟，或者說好要對外發表之前，我們目前沒有任何說法」，如果有成果會跟大家說明。

三立新聞網報導，美國聯邦參議院外交委員會主席、民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）今天將率共6位美國議員組成的訪問團來台，將晉見總統蔡英文。

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媒體報導，梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）兩人共同帶領團隊訪台，預計今晚抵達台北，隨行議員還包括北卡羅來納州共和黨參議員理查德伯爾（Richard Burr）、內布拉斯加州共和黨參議員本薩斯（Ben Sasse）、俄亥俄州共和黨參議員羅伯特波特曼（Rob Portman），以及德克薩斯州共和黨眾議員龍尼傑克遜（Ronny Jackson）等。

有關中國國台辦表示裴洛西若訪台，中國將堅決回擊等語，吳釗燮表示，國台辦說法「不值一駁」。（編輯：郭無患）1110414