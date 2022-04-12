面對威權侵略 吳釗燮：與理念相近國家共同抵禦[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：TaiwanPlus News

（中央社記者游凱翔台北12日電）外交部今天表示，部長吳釗燮接受國內媒體「TaiwanPlus」專訪時指出，台灣除借鏡烏克蘭人民堅強抵禦俄羅斯入侵的決心，持續發展不對稱戰力，同時強化全民防衛能力，並繼續與理念相近國家共同抵禦威權侵略。

外交部晚間發布新聞稿，吳釗燮日前接受國內媒體「TaiwanPlus」專訪，並深入說明台歐關係、中國對台威脅、俄烏戰事啟示及邦交國對台灣的重要性等議題，訪談影片上集已在今天首播。

正值瑞典國會及歐洲議會議員首次聯合組團訪台之際，吳釗燮指出，近年台歐關係蓬勃發展，歐洲議會去年通過史上第一份「台歐盟政治關係暨合作」報告，雙方友好合作關係邁向新里程碑；此外，法國、愛爾蘭、丹麥、義大利等國議會也紛紛通過友台決議案。

吳釗燮表示，近半年多來，歐洲議會及法國、波海三國、瑞典等陸續籌組議員團訪台，顯示歐洲日益重視台灣地位，並採取具體行動展現對台灣的支持。

吳釗燮也說，歐盟與台灣加強關係，是基於台灣與歐盟及會員國共享自由、民主及人權普世價值，中國在各地施展戰狼外交使歐盟成員國警覺到威權主義的擴張。而台灣半導體產業位居全球關鍵地位的重要性，台灣也樂願維護全球供應鏈的安全與穩定，因此歐洲國家也多次針對中國軍事威脅可能危及台海和平穩定及全球經濟，表達高度關切。

吳釗燮強調，去年中國有近千架次軍機侵擾台灣防空識別區，也不斷對台灣發動假訊息、混合戰及網路攻擊等，台灣都隨時做好自我防禦準備，日前美國總統拜登政府宣布任內第三度對台軍售，助台灣即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視。

有關俄烏戰爭對台灣的啟示，吳釗燮表示，烏克蘭之所以能夠堅持抵禦俄羅斯，是全國人民秉持強大自衛決心，妥善運用不對稱戰力，並結合民防力量所致。台灣除了以此借鏡，持續發展不對稱戰力，也同時強化全民防衛能力，並繼續與理念相近國家共同抵禦威權侵略。

針對台灣的14個邦交國，吳釗燮強調，每個邦交國對台灣都至關重要，首先，邦交國承認台灣是國際社會中主權獨立的國家，此一外交承認具有重大意義；友邦積極協助台灣參與國際事務，持續在聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等重要國際場域為台灣發聲，表達台灣2300萬人不應被排除在國際組織之外。

此外，台灣也致力以成功的「台灣模式」，在農業、醫療、教育及職訓等領域與友邦合作，深化及鞏固與邦交國的關係。

外交部說明，TaiwanPlus是文化部成立的第一個全英語的國際影音串流平台，目前由中央通訊社負責執行，去年8月正式上線，向世界發出台灣的聲音。（編輯：林興盟）1110412