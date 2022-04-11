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王美花接見瑞典團 雙方願深化經貿夥伴關係

2022/4/11 21:35
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（中央社記者梁珮綺台北11日電）經濟部長王美花今天接見瑞典國會議員及瑞典籍歐洲議會議員訪團，雙方就半導體、綠能、電動車與能源供應等領域交換意見，並有共識加強經貿及產業合作；「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉強調，樂意協助台灣加入國際組織。

瑞典國會議員及瑞典籍歐洲議會議員訪團昨天循外交泡泡模式入境，由瑞典國會「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長。

經濟部晚間發布新聞稿指出，王美花今天接見瑞典訪團一行，對於訪團在疫情尚未平息時刻訪台，她竭誠歡迎、深感敬佩；並指出，台灣與瑞典珍視民主價值，台灣樂於與瑞典展開各經貿領域的交流與合作。

歐柏莉表示，瑞典與台灣秉持相同的民主理念，雙方可深化經濟交流及夥伴關係；她還強調，樂意協助台灣加入國際組織。

對此，王美花表示感謝，並指出，世界上若有更多像瑞典議員一樣支持台灣的聲音、為台灣發聲，將有助於台灣加入國際組織。

對於訪團成員詢問烏俄戰爭對台灣經濟產業等影響，王美花說，戰爭爆發後，台灣與美國、歐盟等國家站在同一陣線，反對俄羅斯入侵行為；台灣稀有金屬主要來自印尼，採購俄國天然氣合約3月已到期、未再續約，加上俄國占台灣能源供應比例低，影響不大。

經濟部表示，雙方在會議中相談甚歡、氣氛熱絡，並就台灣經濟成長、出口表現、半導體（台廠增產供應全球車用晶片）、電動車（台達電充電樁系統切入Volvo供應鏈）、能源供應、再生能源、核電廠除役，勞力供應以及台商回流（伺服器等高階產品回台生產相關）等領域交換意見。

此外，由於採外交泡泡形式，瑞典訪團今天在下榻飯店會晤瑞典在台企業代表、學生、僑胞與校友；明天上午赴總統府與居家隔離中的總統蔡英文視訊，並晉見副總統賴清德。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110411

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