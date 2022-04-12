賴清德：期待歐盟盡速與台灣簽訂雙邊投資協定

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副總統賴清德（圖）12日在總統府接見瑞典國會暨歐洲議會訪團成員，除再次轉達總統蔡英文的歡迎，也傳達台灣人民對歐洲議會及訪賓的感謝；期望未來加強經貿或產業各面向的合作，增進兩國人民的關係跟友誼。中央社記者張皓安攝 111年4月12日

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（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統賴清德今天接見瑞典國會及歐洲議會訪團成員表示，非常期待經由瑞典國會發揮影響力，讓歐盟能夠盡速與台灣簽訂雙邊投資協定。並提出歐盟和會員國也應該與台灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

副總統上午在總統府接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，他表示，訪賓都是台灣非常好的朋友，大家對於訪團來訪都非常期待與歡迎。蔡總統除了稍早透過視訊歡迎大家以外，也特別指派他來接待訪問團，除了要再次轉達蔡總統的歡迎，也傳達台灣人民對歐洲議會及訪賓的感謝。

副總統感謝瑞典國會對台灣的支持，特別是副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）及瑞典國會議員通過許多法案，增進台灣跟瑞典實質上的合作。同時，也通過許多支持台灣參與國際組織的提議，包括「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）等。

副總統接著感謝歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）最近提案「台歐盟政治關係暨合作」報告，該報告也在歐洲議會通過，將對加深台灣及歐盟的合作有非常重大的貢獻。

副總統說，瑞典及台灣共同追求民主、自由、法治、人權等普世價值，但是很不幸的是同時也面臨到兩個外來的威脅，包括COVID-19病毒及極權主義擴張的威脅。他非常期待未來台灣跟瑞典能夠進一步加強合作，不僅在克服疫情方面，也共同為捍衛民主國家及民主陣營的共同價值來努力。

副總統提到，魏莫斯曾表示，如果中俄發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的合作關係，那麼歐盟和會員國也應該與台灣發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

副總統談到，瑞典好朋友們持續在國會或政府，除了推動法案及政策加強台灣與瑞典，在經貿或產業各種面向的合作，也持續支持台灣參與國際社會的各種組織。非常期待能夠經由瑞典國會發揮影響力，讓歐盟能夠盡速與台灣簽訂雙邊投資協定。

副總統祝福訪問團此行在台灣的所聽、所見、所聞都能留下深刻印象，也進一步增進台灣與瑞典兩國人民的關係跟友誼。

隨後，歐柏莉致詞時首先感謝賴副總統溫暖的歡迎。她相信，台灣與瑞典是理念相近的夥伴，即使訪團才剛抵達台灣，但受到非常熱烈的歡迎，令他們感覺非常熟悉，也再次表達感謝。

魏莫斯說，對許多歐洲國家來說，現在是重新評估與中國關係的時候。他表示也正在重新評估，包括貿易、中國的孔子學院，還有一些對中國的供應鏈過於依賴的狀況。他強調，這是瑞典與台灣共同面對的挑戰，期待未來可以增進這些領域的合作關係。

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訪團一行尚包括瑞典國會副議長呂謝婷、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、議員艾勒斯（Lars Adaktusson）、議員魏馬可（Markus Wiechel）、議員艾索菲（Ann- Sofie Alm）、議員普拉斯（Lars Püss）、議員柯艾森（Alexander Christiansson）、歐洲議會保守黨團政策顧問谷麗絲（Elise Coolegem）等。

由歐柏莉與魏莫斯共同率領，外交部長吳釗燮、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表孔培恩陪同，訪團在總統府晉見副總統。（編輯：黃國倫）1110412