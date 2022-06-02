台歐盟首次部長級對話 設平台促半導體供應鏈等合作

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經濟部長王美花（圖）與歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德2日共同主持「台歐盟經貿對話會議」，這也是首次部長、總署長層級對話。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北2日電）台歐盟傍晚舉行首次部長級經濟對話，會中雙方同意設立平台，以利工作階層持續討論，並在數位經濟、貿易便捷化、半導體供應鏈韌性等議題進一步討論合作可能性。經濟部表示，這次對話舉行，可視為台歐盟關係獲致重大突破。

經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）今天傍晚共同主持「台歐盟經貿對話會議」，這也是首次部長、總署長層級對話。

經濟部貿易局透過新聞稿表示，台歐盟關係日益緊密，歐盟去年9月公布「歐盟印太合作戰略」時指出，將與台灣尋求深度的貿易與投資關係，並將在半導體方面與台灣等夥伴合作；雙方都堅持自由、民主、人權等價值，加上台灣為歐盟重要經貿夥伴，今天的經貿對話會議，是台歐盟關係的重要里程碑。

本次會議歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（SPS）等議題；台灣方面則就投資關係與合作，以及2050淨零轉型等議題與歐方進行討論，並說明邁向2050淨零排放相關規劃，以利歐方充分瞭解台灣減碳的決心。

貿易局指出，會議當中，雙方除就過去工作階層會議討論議題進展交換意見，也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題進行合作充分交流，雙方並同意設立平台，以利雙方工作階層持續討論，深化夥伴關係。

歐盟執委會貿易總署總署長魏恩德。（圖取自維基共享資源；作者MSC/Oellermann，CC BY 3.0 DE）

台歐盟半導體合作方面，貿易局表示，去年疫情引發晶片短缺，台灣曾盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題；經濟部也在今年3月派遣半導體專家團到立陶宛、斯洛伐克、捷克等中東歐3國進行實地查訪，除深入瞭解當地產業發展情形外，更希望進一步在人才交流與人才培育方面，與歐盟建立雙方更緊密的關係，雙方並同意分享半導體供應鏈資訊。

王美花強調，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。

此外，針對歐商關切離岸風電在台投資事宜，貿易局指出，發展離岸風電為台灣重要能源轉型政策，王美花先前也曾就歐洲開發商在台離岸風電合作所遭遇困難，多次密集召開會議，協助業者解決問題。

有關SPS議題，王美花表示，在2016年至2020年擔任次長期間，已促成歐盟成員國多項農產品進口；請歐方儘速完成台灣提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利糕餅及肉類加工品順利出口至歐盟市場，雙方同意由專家繼續討論彼此申請案的進度與解決方案。

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貿易局表示，此次會議順利圓滿完成，討論議題相當豐富，也達成數項共識，歐方同意與台灣在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。

歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為台灣最大外資來源。自2016年至今，台灣對歐盟投資金額也大幅成長，約54.2億美元，占歷年總投資額66.8%。（編輯：林淑媛）1110602