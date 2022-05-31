台灣出口中東歐金額大增逾3成 連2年雙位數成長

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（中央社記者曾智怡台北31日電）台灣與中東歐經貿互動升溫，經濟部今天指出，今年1至4月台灣對中東歐國家出口金額為13.8億美元，年增率高達31.7%，不僅創歷年同期新高，也是連續兩年雙位數成長，其中以波蘭、匈牙利、捷克為主要出口市場。

根據經濟部資料，108、109年台灣出口中東歐地區1年金額約在28至30億美元之間；但光是今年1至4月，台灣對中東歐國家出口金額即達13.8億美元，創下歷年同期新高，成長率31.7%，是繼110年出口成長28.4%後，續呈雙位數成長。

貿易局指出，台灣在中東歐國家的主要出口市場為波蘭、匈牙利與捷克，合計占對中東歐出口比重66.8%；銷往中東歐國家主要產品包括電腦零附件、網通產品及腳踏車零附件等；其中，電腦零附件在匈牙利的進口市占第3，在捷克居第4位。

另外，疫後對智慧穿戴式裝置、交換器及路由器等需求增加，帶動網通產品出口波蘭成長逾4倍，而歐洲低碳交通模式盛行，更帶動東歐自行車廠對台灣零附件需求大攀。

貿易局強調，中東歐市場潛力佳，中東歐地區具有連結西歐市場的地理優勢及廣闊腹地，且有優質人才及技術潛力，與國內產業具互補綜效。

貿易局指出，政府近期持續組團赴中東歐國家進行經貿考察與對話，並透過簽署多項產業合作MOU，深化彼此經貿連結，貿易局也將持續透過實體與線上拓銷團、媒合會及展覽，協助國內廠商拓展出口商機。（編輯：林淑媛）1110531