台灣去年貿易總值8279億美元居全球16 創16年最佳

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部引述世界貿易組織最新統計指出，台灣2021年出口值4464億美元，位列全球第16名；進口3815億美元、排名第17；貿易總值8279億美元，居第16名，是16年來最佳表現。

台灣2021年進、出口值與貿易總值皆創歷年新高。財政部近日發布統計通報指出，去年全球景氣復甦帶動需求轉強，主要經濟體進出口值皆超越COVID-19疫情前水準。

財政部引述世界貿易組織（WTO）最新統計，2021年全球出口總值達22.3兆美元，較2020年增加26.3%。

其中，以中國出口3兆3640億美元居第1，占全球出口15.1%；其次依序為美國占7.9%、德國7.3%、荷蘭3.8%、日本3.4%，香港3%。南韓占2.9%。

台灣出口值4464億美元，占全球出口2%，排名第16，滑落1名，主因是俄羅斯出口排名上竄。

進口方面，2021年全球前5大進口國為美國、中國、德國、日本及荷蘭；台灣進口值3815億美元，占全球1.7%，位列第17，前進1名。

檢視貿易總值排名，亞洲四小龍中，排名依序為香港第6、南韓第8、新加坡第15、台灣第16。其中，台灣貿易總值排名第16，較2020年進步一名，也是2006年以來最佳表現。

此外，觀察主要國家出口占比，中國自2009年起取代德國、美國躍居全球出口首位，2021年占比達15.1%，較2011年提升4.7個百分點，主因擁有全球製造業供應鏈的優勢並積極融入區域經貿整合。

同時，香港及台灣出口占比也分別提高0.5及0.3個百分點。

不過，日本、德國占比明顯趨降，分別下滑1.1、0.7個百分點；美國、新加坡及南韓則各小幅下降0.2、0.1及0.1個百分點。（編輯：翟思嘉）1110414

（中央社製圖）