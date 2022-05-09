動能強勢不墜 財部估上半年進出口雙創同期新高

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天公布4月出口金額414.6億美元，為歷年單月第3高紀錄；官員指出，今年1至4月進出口表現亮麗，在此基礎下，今年上半年進出口規模雙創歷年同期新高，「應無懸念」。

此外，官員表示，中國動態清零抗疫明顯衝擊生產和終端消費，導致台灣4月對中國出口年成長幅度收斂，除電子零組件，其餘多數貨品呈現下跌格局。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口金額為414.6億美元、年增18.8%，連22紅達陣，續寫史上正成長次長週期；進口金額為365.5億美元，為歷年單月次高，年增26.7%；累計今年1至4月出口1624億美元，較去年同期增22.3%。

財政部統計處長蔡美娜指出，4月出口11個主要貨品項目，光學器材、塑橡膠及其製品呈現年減格局，其餘9類貨品呈現成長。

進口方面，值得關注的是，消費品進口40.8億美元，創單月新高，其中藥粧用品進口首度超過10億美元，年增81.2%，主因應為國內採購COVID-19抗病毒口服藥陸續到貨。

觀察5大出口市場表現，蔡美娜表示，4月對歐美出口年增逾2成，對中國大陸及香港升幅放緩；其中，對歐洲出口36.3億美元、創單月第3高，對東協出口達68.4億美元、寫單月次高紀錄。

對日本出口26.7億美元、為單月第3高，但因去年同期國內封測產能吃緊，造成部分電子零組件出貨遞延，推升基期，導致今年4月出口僅年增5.7%，為近13個月最低水準。

台灣4月對中國大陸與香港出口163.4億美元、年增收斂至10.6%，創2020年4月以來，排除春節因素的最低成長幅度，除電子零組件以外，其餘多數貨類呈現下跌格局；蔡美娜說明，原因為中國動態清零抗疫明顯衝擊生產和終端消費，加上中國經濟尚處於盤整期。

針對哪些貨品項目受影響較為深刻，蔡美娜表示，資通與視聽產品、塑橡膠及其製品業者反映，中國實施疫情管控，導致運輸受到阻礙，進出口十分困難，生產人力不足，加上長短料問題，客戶端要求部分訂單遞延交易。

同時，蔡美娜指出，中國清零影響層面也涉及進口，台灣4月從中國與香港進口額年增僅9.5%，是2020年11月以來首度下滑至個位數；此外，中國今天也發布海關進出口統計，4月進口年增率微降0.1%，勉強持平。

展望後市，蔡美娜表示，今年全球經濟可謂面臨5大逆風，COVID-19疫情威脅、中國清零抗疫效應、俄烏戰爭延長、全球通膨升溫和供應鏈不穩定性，導致國際機構對今年經濟展望更趨保守。

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蔡美娜指出，目前各界認為，個人智慧手機、筆電、電視等消費性產品首當其衝，不過，高效能運算、5G、車用電子以及網通、伺服器、工業自動化產品等企業端需求仍備受看好，加上各國防疫政策逐步走向開放，中國解除封控後，有望帶來一波遞延需求，挹注台灣出口。

今年1至4月進出口繳出亮麗成績單，蔡美娜表示，在此有利基礎下，目前看來，今年上半年進出口規模雙創歷年同期新高，「應該是沒有懸念的」。（編輯：趙蔚蘭）1110509