更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

經濟表現強勁 標普睽違近21年調升台灣主權評至AA+

2022/4/29 13:37（4/29 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
標普全球評級29日調升台灣主權評等，睽違近21年再次來到AA+。圖為去年國慶大會CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗行經台北101大樓。（中央社檔案照片）
標普全球評級29日調升台灣主權評等，睽違近21年再次來到AA+。圖為去年國慶大會CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗行經台北101大樓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）標普全球評級（S&P Global Ratings）今天表示，考量台灣強健的外部指標與經濟表現強勁，把台灣主權評等從AA調升到AA+；這是睽違近21年來台灣主權評等再次來到AA+等級。

標普去年4月把台灣主權評等從AA-調升到AA，今天進一步把台灣主權評等從AA調升到AA+。標普把台灣長期外國貨幣與本國貨幣發行體信用評等由AA調升到AA+，並確認台灣短期評等為「A-1+」，台灣的評等展望為穩定。

標普今天發布新聞稿，調升評等主要考量台灣強健的外部指標與經濟表現。據標普資料，2001年7月26日台灣主權評等從AA+降成AA，這次是近21年來重新回到AA+等級。

標普表示，台灣的疫苗覆蓋率較高，且超過一半人口已接種第2劑疫苗，這將有助減輕醫療體系的負擔，並使政府可以繼續實施逐步重新開放的政策。儘管疫情對經濟造成嚴重影響，但2021年台灣實質國內生產毛額（GDP）仍成長6.4%，是2010年以來最大的成長幅度。

標普指出，經濟表現亮眼主因是電子產品出口需求強勁，儘管許多國家已回到辦公室上班，對遠距工作設備的需求因此下降，但5G網路部署、大數據處理、電動車與人工智慧對IC晶片的需求仍高。台灣晶圓大廠為因應供給短缺持續擴張產能，致民間投資在2021年成長17.3%，預期2022年將持續強勁成長。

標普預估，台灣今年經濟成長率為2.8%，將使人均GDP提升到3萬3900美元，以10年加權平均實質人均GDP成長率來衡量的趨勢成長率約可達3.4%。即使跟其他因基期效應而享有高成長率的經濟體相比，台灣GDP的趨勢成長率也明顯更高。

標普指出，台灣強勁的外部指標仍是政府主要的信用支持因素，這是源自龐大且穩定的經常帳盈餘；預估2022年至2025年台灣的經常帳盈餘對經常帳收入（current account receipts, CARs）比平均為13%。台灣在疫情期間進一步鞏固了對外地位，公共與金融部門持有的流動金融資產超過外債總額的100%。

標普指出，台灣強勁的經濟表現降低大規模財政支持的必要性。不過，台灣政府仍推出總額達新台幣8390億元的特別預算，用來預防疫情與刺激經濟。把所有特別預算的影響納入考量後，預期2021年台灣財政赤字對GDP的占比將達到3.6%的高峰，今年將縮減至1.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

標普表示，台灣審慎的財政管理、強健的國內流動性與較低的償債成本都是台灣政府財政實力的支持因素，預期台灣在未來3至5年間應可維持良好的財政指標。

標普指出，兩岸緊張情勢仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急劇惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態與財政結構造成損害。不過，標普表示，兩岸關係應不會朝重大軍事或經濟衝突的方向惡化，而中國與台灣間密切的經貿關係為維持兩岸關係提供支撐。（編輯：潘羿菁）1110429

延伸閱讀
股市上漲助攻 109年每戶家庭平均淨值年增62萬通膨與中國封控陰影籠罩 3月製造業景氣亮低迷黃藍燈上海封城傷台灣出口？主計總處：最大影響在第2季俄國以盧布付外幣債務 遭標普降評至選擇性違約
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族