經濟表現強勁 標普睽違近21年調升台灣主權評至AA+

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（中央社記者蘇思云台北29日電）標普全球評級（S&P Global Ratings）今天表示，考量台灣強健的外部指標與經濟表現強勁，把台灣主權評等從AA調升到AA+；這是睽違近21年來台灣主權評等再次來到AA+等級。

標普去年4月把台灣主權評等從AA-調升到AA，今天進一步把台灣主權評等從AA調升到AA+。標普把台灣長期外國貨幣與本國貨幣發行體信用評等由AA調升到AA+，並確認台灣短期評等為「A-1+」，台灣的評等展望為穩定。

標普今天發布新聞稿，調升評等主要考量台灣強健的外部指標與經濟表現。據標普資料，2001年7月26日台灣主權評等從AA+降成AA，這次是近21年來重新回到AA+等級。

標普表示，台灣的疫苗覆蓋率較高，且超過一半人口已接種第2劑疫苗，這將有助減輕醫療體系的負擔，並使政府可以繼續實施逐步重新開放的政策。儘管疫情對經濟造成嚴重影響，但2021年台灣實質國內生產毛額（GDP）仍成長6.4%，是2010年以來最大的成長幅度。

標普指出，經濟表現亮眼主因是電子產品出口需求強勁，儘管許多國家已回到辦公室上班，對遠距工作設備的需求因此下降，但5G網路部署、大數據處理、電動車與人工智慧對IC晶片的需求仍高。台灣晶圓大廠為因應供給短缺持續擴張產能，致民間投資在2021年成長17.3%，預期2022年將持續強勁成長。

標普預估，台灣今年經濟成長率為2.8%，將使人均GDP提升到3萬3900美元，以10年加權平均實質人均GDP成長率來衡量的趨勢成長率約可達3.4%。即使跟其他因基期效應而享有高成長率的經濟體相比，台灣GDP的趨勢成長率也明顯更高。

標普指出，台灣強勁的外部指標仍是政府主要的信用支持因素，這是源自龐大且穩定的經常帳盈餘；預估2022年至2025年台灣的經常帳盈餘對經常帳收入（current account receipts, CARs）比平均為13%。台灣在疫情期間進一步鞏固了對外地位，公共與金融部門持有的流動金融資產超過外債總額的100%。

標普指出，台灣強勁的經濟表現降低大規模財政支持的必要性。不過，台灣政府仍推出總額達新台幣8390億元的特別預算，用來預防疫情與刺激經濟。把所有特別預算的影響納入考量後，預期2021年台灣財政赤字對GDP的占比將達到3.6%的高峰，今年將縮減至1.5%。

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標普表示，台灣審慎的財政管理、強健的國內流動性與較低的償債成本都是台灣政府財政實力的支持因素，預期台灣在未來3至5年間應可維持良好的財政指標。

標普指出，兩岸緊張情勢仍持續對台灣的評等形成限制，因為風險情緒急劇惡化可能會對台灣依賴出口的經濟型態與財政結構造成損害。不過，標普表示，兩岸關係應不會朝重大軍事或經濟衝突的方向惡化，而中國與台灣間密切的經貿關係為維持兩岸關係提供支撐。（編輯：潘羿菁）1110429