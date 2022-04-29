通膨與中國封控陰影籠罩 3月製造業景氣亮低迷黃藍燈

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台經院公布的3月製造業景氣燈號結束連續5個月的綠燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈，這也是2020年11月以來首次亮出黃藍燈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北29日電）受到全球通膨壓力未減、中國城市嚴格封控影響，台經院今天公布的3月製造業景氣燈號結束連續5個月的綠燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈，這也是2020年11月以來首次亮出黃藍燈。

台經院今天發布新聞稿，製造業仍受惠數位轉型商機及新興科技應用需求殷切，3月進出口、外銷訂單等年增率續呈雙位數成長，不過在基期墊高、俄烏戰火及主要國家對俄經濟制裁下，國際農工原料價格飆漲，加重全球通膨壓力，影響需求、原物料投入等面向指標表現。

此外，中國重要城市封控，可能衝擊中國經濟成長，為今年全球需求力道及農工原物料供需增添更多不確定性。

台經院指出，3月製造業廠商對未來半年的景氣看法，看好者減少、看壞者增加，台股則在台美升息與中國清零政策影響下呈現震盪，影響經營環境面指標表現。

製造業景氣信號值由今年2月的14.09分，減少2.5分到3月的11.59分，燈號因此由持平的綠燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈。（圖取自台經院網頁tier.org.tw）

台經院表示，綜合上述因素，製造業景氣信號值由今年2月的14.09分，減少2.5分到3月的11.59分，燈號因此由持平的綠燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，台經院表示，在電子零組件業方面，仍受惠創新應用及數位轉型商機持續，不過部分原料缺料問題仍在，3月停電及基期高，導致生產指數年增率為3.78%，是2019年11月以來新低，影響原物料投入面等指標表現，3月電子零組件的產業 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 由持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

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在機械設備業方面，台經院指出，受惠半導體設備、自動化等設備需求，出口及生產指數年增率成長，不過基期較高與中國經濟趨緩，外銷訂單出現衰退0.2%，加上原料價格上揚，影響需求、原物料投入等面向指標表現，3月機械設備業的產業景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈。

展望未來，台經院認為，多數國家邊境管制措施已漸鬆綁，有助全球經濟復甦，不過俄烏戰事未歇，國際農工原物料價格仍維持高檔，加上中國上海、昆山等地區嚴格封控措施，不僅打亂台商電子、半導體、汽車等產業生產供應，恐加重全球供應鏈不穩定，高通膨、農工原物料缺料及高生產成本已成為廠商必需面對的課題。（編輯：潘羿菁）1110429