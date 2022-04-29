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亞馬遜罕見季度虧損 預見未來數月仍有挑戰

2022/4/29 09:20（4/29 09:33 更新）
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美國電商巨擘亞馬遜28日公布2015年以來首次季度虧損。圖為亞馬遜位於舊金山的倉儲。（中央社檔案照片）
美國電商巨擘亞馬遜28日公布2015年以來首次季度虧損。圖為亞馬遜位於舊金山的倉儲。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）今天公布2015年以來首次季度虧損，主要因投資電動卡車廠Rivia的拖累，公司警告未來數月還會面對持續性挑戰。

亞馬遜表示，今年頭3個月虧損38億美元，Rivian股價下挫、減損76億美元。財報公布後，亞馬遜盤後交易股價重跌逾8%。

法新社報導，亞馬遜銷售符合分析師預期，但執行長賈西（Andy Jassy）警告，未來數個月還將面臨考驗。

賈西表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和後來發生的烏克蘭戰爭，已帶來不尋常的成長和挑戰。

亞馬遜也面對通膨和勞力成本攀升的壓力。

根據財報，上季銷售攀升至1164億美元，較一年前同期增長7%。

亞馬遜也預估目前這一季銷售落在1160億至1210億美元之間，當中外匯匯率可能帶來不利影響，7月還將在20國舉辦年度亞馬遜會員日購物節活動。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110429

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