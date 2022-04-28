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深圳首季GDP成長率2% 中國一線城市中墊底

2022/4/28 11:51
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（中央社記者張淑伶北京28日電）廣東省深圳市第一季經濟數據公布，GDP年成長率僅2%，在中國4個一線城市中墊底。顯示受疫情管控影響大。拉動經濟成長的「三駕馬車」中，消費和出口都是負成長。

深圳市統計局官網27日晚間發布第一季經濟數據，地區生產總值（GDP）年成長2%，達到人民幣7064億元（約新台幣3兆1788億元）；CPI成長2.1%；進出口額下降2.8%，其中出口下降2.6%；社會消費品零售總額下降1.6%。全市固定資產投資成長4.9%，其中製造業投資大幅成長。

深圳第一季公共預算支出增長10.9%，支出總額大於收入191.88億元。

深圳在2月時，市內不同區域曾陸續因疫情實施封控，到了3月全市更曾「封城」一週，絕大多數企業暫停生產。

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深圳官方微信公眾號「深圳發布」指出，面臨國內外環境複雜性不確定性加劇、國內疫情多發、本地多起複雜疫情嚴峻考驗，深圳經濟備受各方關注。在阻擊本土疫情、支援香港抗疫、保障城市平穩有序運行三重任務壓力之下，深圳經濟承壓而上、克難前行、實現平穩開局。

目前，中國4大一線城市第一季經濟成長率都已經公布，北京4.8%，上海3.1%，廣州4.0%，深圳2.0%。（編輯：周慧盈）1110428

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