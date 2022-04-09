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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭20/300

俄國以盧布付外幣債務 遭標普降評至選擇性違約

2022/4/9 16:10（4/9 22:55 更新）
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（中央社墨爾本9日綜合外電報導）信評機構標準普爾（S&P）今天將俄羅斯的外幣主權信用評級調降至「選擇性違約」（selective default），認為莫斯科恐無法、也不願意償還外國債權人的風險升高。

俄羅斯因入侵烏克蘭面臨一波波制裁，恐自超過一世紀以來首次出現外幣主權債務違約。俄羅斯這週安排以盧布支付國際債券，儘管這些債券應以美元結算。

標普聲明說，據知俄羅斯4日對於應以美元結算的國際債券，以盧布來支付票息與本金。

標普表示：「我們目前不預期投資者能夠把這些盧布轉換為原本應給付的等值美元，或是（俄羅斯）政府能在30天寬限期內兌換這些還款。」

儘管俄國財政部長7日表示，俄國將盡一切可能償還債權人。但如果俄國違約，俄國國際債券的投資者越來越不確定能否拿回借款。

俄羅斯政府自1917年革命以來，就不曾出現外幣債務違約，但債券現在已成為俄國與西方國家進行經濟角力的引爆點。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110409

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