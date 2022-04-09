俄羅斯攻擊烏克蘭彈藥庫 拜登簽法案禁俄能源進口

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯宣稱摧毀烏克蘭中東部2座彈藥庫，烏東北大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊。美國總統拜登簽署法案加重對俄制裁。歐盟主席范德賴恩表示，俄軍攻擊平民行為似乎犯下戰爭罪。

● 拜登加重制裁禁進口俄羅斯能源 暫停與俄正常貿易關係

白宮8日宣布，美國總統拜登簽署美國國會通過的2項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國之間正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源。這是俄國入侵烏克蘭以來，美國國會首度通過制裁法案。

第一項法案暫停美國與俄國和白俄之間的正常貿易關係，為從這兩國進口商品課徵更高關稅鋪路；另一項法案則禁止從俄國進口石油、煤炭和天然氣等能源。

● 俄轟烏彈藥庫、哈爾科夫 歐盟：俄軍疑犯戰爭罪

俄羅斯9日聲稱摧毀烏克蘭中東部波塔瓦州（Poltava）米爾果羅德（Myrhorod）空軍基地的一座彈藥庫，以及烏國中東部第聶伯羅州（Dnipro）城市新莫斯科斯克（Novomoskovsk）附近的一座大型彈藥庫。

烏克蘭地方軍事首長9日指控，俄軍持續砲擊東北大城哈爾科夫（Kharkiv）。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）9日離開烏克蘭首都基輔前表示，俄軍鎖定烏克蘭平民攻擊的行為似乎觸犯戰爭罪，但須經由律師對相關事件進行調查。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）9日則說，在基輔郊區布查鎮（Bucha）殺害平民的凶手犯下戰爭罪行，必須遭到究責。

● 歐盟執委會主席范德賴恩：俄走向衰敗 烏克蘭有歐洲未來

歐盟執委會主席范德賴恩8日訪問基輔時說，俄羅斯因為面臨西方更加嚴厲的制裁，將在經濟、金融與科技上走向「衰敗」，而烏克蘭則有通往「歐洲的未來」，並親送烏克蘭總統澤倫斯基一份加入歐盟必填的問卷。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（左）8日親送烏克蘭總統澤倫斯基（右）一份加入歐盟必填的問卷。（圖取自twitter.com/StefanishynaO）

● 烏克蘭敲定10條人道走廊 英警告俄軍仍攻擊平民

烏克蘭副總理韋列舒克10日表示，已敲定10條人道走廊，供民眾從被圍困城市撤出。其中一條是從南部港口城市馬立波（Mariupol）撤離。

烏東盧甘斯克州（Luhansk）州長也說，由於近日砲擊有增無減，愈來愈多俄軍陸續抵達，當地還需要撤離更多人。

英國情資顯示，俄軍作戰聚焦在頓巴斯地區、馬立波和尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地，且持續攻擊非戰鬥人員。例如8日以飛彈襲擊聚在烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）火車站的平民。

● 彈襲烏東車站釀52死 澤倫斯基籲全球堅定回應

烏克蘭東部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）一座擠滿準備逃難民眾的火車站遭飛彈攻擊，造成52人慘死，包括5名孩童。烏克蘭總統澤倫斯基8日呼籲全球做出「堅定回應」，還說所有凶手都將被究責。

俄軍火箭攻擊烏克蘭火車站，火箭殘骸上用俄語寫著「為我們的孩子」。（法新社）

● BBC：俄軍欲改善整體協調 已重整行動指揮部

英國廣播公司（BBC）報導，一名西方國家官員證實，俄羅斯已重整在烏克蘭的行動指揮部，如今負責指揮的將軍曾在敘利亞有豐富的經驗。

俄軍入侵烏克蘭前是由各軍區分別組織和指揮，這名官員說，由於俄羅斯部隊從未受過相關訓練，橫向溝通協調很差。

但目前負責作戰並試圖改善協調工作的是南部軍區指揮官，據說是德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）將軍，他曾在敘利亞行動汲取豐富經驗。

● 德停購俄天然氣無時間表 暗示不會援烏戰車

德國總理蕭茲8日表示，德國正努力擺脫對俄羅斯能源的依賴，但在停止進口俄國天然氣上暫無時間表，還說會支援烏克蘭「用得著的武器」，暗示不會給戰車。

● 報復華沙驅逐俄外交官 莫斯科驅逐45波蘭外交官

為報復波蘭3月下旬以間諜為由驅逐45名俄羅斯外交官，俄方8日宣布，將驅逐相同數目的波蘭外交官。

● 俄國以盧布付外幣債務 遭標普降評至選擇性違約

俄羅斯4日對於應以美元結算的國際債券，以盧布來支付票息與本金。信評機構標準普爾（S&P）9日將俄國外幣主權信用評級調降至「選擇性違約」（selective default），認為莫斯科恐無法、也不願意償還外國債權人的風險升高。（編輯：張正芊/核稿：張佑之）1110409