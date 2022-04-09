歐盟執委會主席范德賴恩：俄走向衰敗 烏克蘭有歐洲未來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔8日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天訪問基輔時說，俄羅斯因為面臨西方更加嚴厲的制裁，將走向「衰敗」，而烏克蘭則有通往「歐洲的未來」，並親送澤倫斯基一份加入歐盟必填的問卷。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聯合召開的記者會上說：「俄羅斯將在經濟、金融與科技上走向衰敗，而烏克蘭正朝進入歐洲的未來邁進。」

她說：「你們的戰鬥也是我們的戰鬥。我今天在基輔與你們在一起，是要傳達非常強烈的訊息，即歐盟與你們同一陣線。我們站在你們這邊。」

范德賴恩譴責在基輔近郊布查鎮（Bucha）殺害平民的慘案，烏克蘭稱罪魁禍首是當時占領布查鎮的俄軍。

她說：「在布查，我們的人性被粉碎。」她也譴責烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站今天稍早遭遇火箭攻擊造成數十人死亡的事件「駭人聽聞」。

她說：「我們正在動用我們的經濟權力，讓（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）付出非常、非常沉重的代價。」

澤倫斯基說，他「個人很感謝」范德賴恩祭出第5輪歐盟制裁，「但這還不夠」。

他說：「他們從我們這邊奪走許多領土、人命。我們可以重新奪回土地，但卻無法讓民眾死而復生。」

澤倫斯基說：「俄羅斯需要對這一切負起責任。這就是為什麼我請你們實施制裁來協助我們。制裁措施只能增加。」

提到烏克蘭尋求加入歐盟一事時，范德賴恩說：「你們希望成為歐洲一分子，我們站在你們這邊。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，范德賴恩說：「烏克蘭屬於歐洲家族。我們聽到你們大聲且清楚提出的要求。今日，我們在這裡給你們第一個正面回覆。」

「親愛的弗拉迪米爾（澤倫斯基名），在這個信封裡，有成為歐盟會員非常重要的一步，裡面放的問卷是我們未來幾週討論的基礎，你們通往歐洲與歐盟的道路從這裡開始。」

澤倫斯基收到調查問卷後，向范德賴恩表達謝意時開玩笑地說：「烏蘇拉（范德賴恩名），我們將在一週內備妥答案。」

這份問卷是烏克蘭取得歐盟成員國完整資格必須完成的眾多步驟之一。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110409