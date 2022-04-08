歐盟執委會主席訪基輔 稱烏克蘭將踏上入歐之路

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（中央社基輔8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席與最高外交官今天抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），表達對烏克蘭的堅定支持，並就烏克蘭加入歐盟一事傳達正面訊息。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）搭乘火車抵達基輔後告訴現場媒體記者，她此行將向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）傳達一個關鍵訊息：烏克蘭「將踏上加入歐盟之路」。

范德賴恩表示：「歐盟理事會（European Council）通常需時數年才會接受加盟申請，但烏克蘭在一、兩週內就做到了。我要求盡快推動此事，我們的目標是在今年夏天向歐盟理事會提出烏克蘭的加入申請。」

俄羅斯入侵烏克蘭已滿6週。范德賴恩矢言會支持基輔成為「擺脫戰爭的民主國家」，且歐盟和其他各方也將提供相關幫助。

隨行的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則表示，他們此行傳達的訊息是，「烏克蘭正掌控本國領土」，且基輔政府仍掌管國家。

波瑞爾說：「烏克蘭不是一個遭到侵占與控制的國家。政府仍在運作，並接待外來的人們，人們也可以前往基輔。」

他還說，希望歐盟在未來數天內再向烏克蘭提供5億歐元援助。

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先前澤倫斯基敦促布魯塞爾採取更多措施懲罰俄羅斯，包括禁止購買俄產石油和天然氣，對此波瑞爾回應，俄油禁令問題就像「房間裡的大象」（a big elephant in the room，隱喻某件事情或風險雖然很明顯，卻遭到集體忽視，或不進行相關討論），有人擔心禁止俄油進口將導致油價飆漲，並對歐盟經濟體造成不利影響，歐盟將於11日討論出口議題。

歐盟領袖即將抵達基輔之際，烏克蘭鐵路公司通報，東部地區一個鐵路車站遭到俄軍火箭攻擊，現場有許多試圖撤退到安全地區民眾，事件共造成逾30人