更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／台電擴大電線桿絕緣包覆 要讓小鳥松鼠跟在樹上一樣
首頁 / 國際

歐盟執委會主席訪基輔 稱烏克蘭將踏上入歐之路

2022/4/8 21:33（4/8 22:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟執委會主席馮德萊恩8日表示，烏克蘭將踏上加入歐盟之路。（圖取自twitter.com/vonderleyen）
歐盟執委會主席馮德萊恩8日表示，烏克蘭將踏上加入歐盟之路。（圖取自twitter.com/vonderleyen）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席與最高外交官今天抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），表達對烏克蘭的堅定支持，並就烏克蘭加入歐盟一事傳達正面訊息。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）搭乘火車抵達基輔後告訴現場媒體記者，她此行將向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）傳達一個關鍵訊息：烏克蘭「將踏上加入歐盟之路」。

范德賴恩表示：「歐盟理事會（European Council）通常需時數年才會接受加盟申請，但烏克蘭在一、兩週內就做到了。我要求盡快推動此事，我們的目標是在今年夏天向歐盟理事會提出烏克蘭的加入申請。」

俄羅斯入侵烏克蘭已滿6週。范德賴恩矢言會支持基輔成為「擺脫戰爭的民主國家」，且歐盟和其他各方也將提供相關幫助。

隨行的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則表示，他們此行傳達的訊息是，「烏克蘭正掌控本國領土」，且基輔政府仍掌管國家。

波瑞爾說：「烏克蘭不是一個遭到侵占與控制的國家。政府仍在運作，並接待外來的人們，人們也可以前往基輔。」

他還說，希望歐盟在未來數天內再向烏克蘭提供5億歐元援助。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

先前澤倫斯基敦促布魯塞爾採取更多措施懲罰俄羅斯，包括禁止購買俄產石油和天然氣，對此波瑞爾回應，俄油禁令問題就像「房間裡的大象」（a big elephant in the room，隱喻某件事情或風險雖然很明顯，卻遭到集體忽視，或不進行相關討論），有人擔心禁止俄油進口將導致油價飆漲，並對歐盟經濟體造成不利影響，歐盟將於11日討論出口議題。

歐盟領袖即將抵達基輔之際，烏克蘭鐵路公司通報，東部地區一個鐵路車站遭到俄軍火箭攻擊，現場有許多試圖撤退到安全地區民眾，事件共造成逾30人

延伸閱讀
助烏克蘭抗俄軍 歐盟擬額外軍援5億歐元歐盟批俄國在烏克蘭犯戰爭罪 將鎖定化石燃料擴大制裁美敲定向歐洲擴大供應天然氣 降低依賴俄國能源烏克蘭加入歐盟數月內將有進展 矢言絕不放棄烏克蘭盼快速加入歐盟 多國領袖表明不可能
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載