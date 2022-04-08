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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭51/300

助烏克蘭抗俄軍 歐盟擬額外軍援5億歐元

2022/4/8 14:15
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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天支持一項提案，額外撥款5億歐元以提供烏克蘭武器對抗入侵的俄羅斯軍隊。

米歇爾在推特（Twitter）上說：「一旦迅速得到批准，歐盟迄今提供給烏克蘭軍事裝備的金額將會達到15億歐元。」他也感謝歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提議增加援助。

法新社報導，歐盟27國的大使今天就這項提議達成共識。

歐盟此前已同意一項10億歐元方案，要提供武器給基輔當局。

波瑞爾昨天表示：「這筆金額看似很高，但我們每天付給蒲亭供應的能源費用就是10億歐元。」

援烏資金來自由歐盟成員國設立、規模50億歐元的歐洲和平基金。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議上表示，他期待北約成員國能向基輔運送所需的武器。他並堅稱，北約必須迅速行動，因為俄羅斯正準備發動另一場重大攻勢。

庫列巴與北約各國外長舉行會議後表示：「你們若現在不幫助我們，我是說幾天、不是幾週後，你們的幫助就會來得太遲，許多人會喪命，許多平民會失去家園，許多村莊會被摧毀。這一切正是因為幫助來得太遲。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，「這場會議傳達明確的訊息，即盟國應該、也準備好做更多事以提供更多裝備。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110408

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