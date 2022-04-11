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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭9/300

奧地利總理赴莫斯科會蒲亭 烏俄開戰後先例

2022/4/11 02:06（4/11 08:43 更新）
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奧地利總理內哈默（右）11日將在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭，成為俄軍入侵烏克蘭以來首位與蒲亭會面的歐洲領導人。圖為奧地利霍夫堡外城堡門以燈光打亮「烏克蘭色」，內哈默3月2日現身支持反戰。（圖取自twitter.com/karlnehammer）
奧地利總理內哈默（右）11日將在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭，成為俄軍入侵烏克蘭以來首位與蒲亭會面的歐洲領導人。圖為奧地利霍夫堡外城堡門以燈光打亮「烏克蘭色」，內哈默3月2日現身支持反戰。（圖取自twitter.com/karlnehammer）
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（中央社維也納10日綜合外電報導）奧地利當局今天宣布，總理內哈默（Karl Nehammer）11日將在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭，成為俄軍入侵烏克蘭以來，首位與蒲亭會面的歐洲領導人。

內哈默（Karl Nehammer）的發言人在烏克蘭境內表示：「總理正前往莫斯科。此行已知會柏林、布魯塞爾，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。」

該名發言人證實，內哈默將是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一位與蒲亭會面的歐洲領導人。

他透露，內哈默在烏克蘭訪問期間，主動邀約蒲亭會面。即使知道機會渺茫，但內哈默仍希望「盡一切努力，推動和平進展。」

內哈默10日訪問基輔市郊布查鎮（Bucha）後，計畫與克里姆林宮討論其「戰爭罪行」。

發言人指出：「我們會在保持中立的框架內，在人道主義和政治層面上支持烏克蘭，這一點非常重要。」

奧地利是歐盟成員國，但並未加入北約。維也納於7日宣布驅逐4名俄國外交官，並稱他們從事與其外交身分不符的行為。（譯者：施施）1110411

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