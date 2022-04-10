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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭25/300

基輔郊區又發現亂葬崗 數十烏克蘭人陳屍溝渠

2022/4/10 16:06（4/11 08:43 更新）
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圖為布佐瓦5日遭到轟炸，一所學校建築嚴重受損。（安納杜魯新聞社）
圖為布佐瓦5日遭到轟炸，一所學校建築嚴重受損。（安納杜魯新聞社）
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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭當地官員說，在首都基輔附近一個重獲自由的村莊布佐瓦（Buzova）今天又發現有數十名烏克蘭平民陳屍溝渠，這個村莊過去數週被俄羅斯軍隊占領。

包括布佐瓦和附近其他幾個村莊在內的德米特里夫卡（Dmytrivka）社區負責人迪迪奇（Taras Didych）告訴烏克蘭電視台，在加油站附近的一處溝渠中發現數十具屍體，確切的死亡人數尚待確定。

迪迪奇說：「我們現在逐步回到正常生活，但在占領期間，我們有我們的『熱點』，當地據悉有許多平民死亡。」

路透社無法立即證實今天這項最新的發現。

在莫斯科入侵的最初幾週，俄羅斯軍隊對基輔發動攻勢，首都周圍的社區，包括馬卡利夫（Makariv）、布查鎮（Bucha）、伊爾平（Irpin）和德米特里夫卡（Dmytrivka），持續受到攻擊。

烏克蘭當地媒體4月初報導，在布佐瓦及附近發現受害者，當時發現約30具屍體。

隨著基輔附近城鎮和村莊如今已大部分收復，陸續發現的「亂葬崗」和平民傷亡事件引發國際社會譴責，特別是基輔西北部的布查鎮大批平民慘死事件。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110410

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