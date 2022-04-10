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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭27/300

俄轉移作戰重心 烏克蘭：準備在東部大戰一場

2022/4/10 14:57
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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基的顧問表示，基輔當局已準備好在烏東與莫斯科軍隊「大戰一場」。當地數以千計民眾憂心俄軍即將發動攻勢，連忙逃亡避難。

法新社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，烏克蘭必須先在東部頓巴斯（Donbas）地區擊退俄軍，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）才會與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）見面。

國際傳真社（Interfax）引述波多利雅科在國營電視台的談話表示，「烏克蘭準備好大戰一場。烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場」。

「接下來兩位總統才會見面，這也許會費時2至3週。」

烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站前一天遭飛彈攻擊，造成52死109傷之後，今天恢復疏散行動。莫斯科否認發動這項攻擊。

一輛輛迷你巴士停在教堂前，準備載走驚魂未定、等著撤離的民眾。遇襲火車站附近的一幢建築物成為近80人的暫時棲身之處，這些人中多數是長者。

教堂成員告訴法新社，火車站遇襲後，「有約3、400人前來避難」，「他們精神嚴重受創」。

俄羅斯入侵烏克蘭迄今6週，在無法如原先計畫迅速拿下基輔後，已將作戰重心轉往烏東和烏南。

這場戰爭已導致數千人遇害，超過1100萬人逃離家園或至海外避難。

俄國部隊在烏東以及烏南重新集結整隊之際，當地官員急呼居民儘早撤離。

東部城市利西昌斯克（Lysychansk）市長賽卡（Oleksandr Zaika）表示，俄軍持續砲轟下，居民應儘快撤離，「市內情況已經非常窘迫，敵方砲彈已經飛過來了」，儘管市內有人道援助物資，「這並不代表敵方砲彈來襲時能保住你們的命」。

而今天烏國確實遭遇更多砲擊，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram發文表示，布格列達爾市（Vugledar）和新米哈伊洛夫卡鎮（Novo Mikhaylovka）有5人喪命。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110410

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