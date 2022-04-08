聯大表決通過人權理事會將俄停權 各方反應一次看

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聯合國大會7日通過將停權俄羅斯的人權理事會成員資格。（圖取自twitter.com/UN）

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（中央社紐約7日綜合外電報導）聯合國大會今天表決通過，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會會員資格。俄國抨擊此舉「不合法、出於政治動機」；美國則說這不僅關乎對俄究責，更是展現對烏克蘭的支持。

根據聯合國官網，聯合國大會193個會員國中，有93國投下贊成票，24國反對，58國棄權，棄權不計後有2/3多數贊成通過決議。

投下反對票者包括俄羅斯、中國、古巴、北韓、伊朗、敘利亞和越南等；棄權者包括印度、巴西、南非、墨西哥、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、科威特、伊拉克、巴基斯坦、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼和柬埔寨等。

●美讚揚朝正確方向邁出一步

美聯社報導，美國總統拜登表示，這場表決代表俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭開戰的行徑，導致俄羅斯遭受國際唾棄。拜登矢言繼續與其他國家合作蒐集證據，以對俄羅斯究責、增加對俄國經濟的壓力，並使俄國在國際舞台上陷入孤立。

法新社提到，拜登稱俄羅斯持續在烏克蘭犯下暴行，冒犯了全人類。

他在讚揚聯大表決結果的聲明中說：「發生在烏克蘭的事有不可否認的證據，根本不能與俄羅斯的謊言混為一談。」

聲明還說：「隨著俄軍撤離，烏克蘭布查鎮（Bucha）等地的景象駭人，民眾被性侵、折磨、處決的跡象，包括在某些案例中，他們的遺體受辱，這些對我們共通的人性都是一種冒犯。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）形容決議通過是「重要的歷史性一刻」。她說，這不僅關乎對俄羅斯究責，更是表達對烏克蘭人民的支持。

湯瑪斯-葛林斐德說：「國際社會今天集體朝著正確方向邁出一步。我們確保了如此持續惡劣侵犯人權的國家不見容於聯合國人權領導層。」

●俄不滿遭停權乾脆退出

路透社報導，俄羅斯駐聯合國副大使庫茲敏（Gennady Kuzmin）在表決後，形容這項舉措「不合法且出於政治動機」，接著宣布俄國已決定完全退出聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）則告訴記者，沒人在被開除後才遞辭呈。

俄國目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，任期原應於2023年結束。

根據今日決議，聯合國大會之後本可同意結束停權，但由於俄國退出理事會，這種情況現已不可能發生。

●烏克蘭：盧安達的「前車之鑑」

今天正值盧安達大屠殺28週年紀念日，基斯利茨亞將烏克蘭的苦難與近代歷史上這黑暗的一頁相提並論。

基斯利茨亞表示，盧安達1994年發生種族滅絕大屠殺，「很大程度上是由於國際社會的冷漠，聯合國當時沒有對聯合國安全理事會和聯合國大會前一年發出的警告做出回應。而今，就烏克蘭而言，時間還不到一年，因為悲劇就在我們眼前展開。」

●歐盟、英國反應

歐洲聯盟駐聯合國大使史庫格（Olof Skoog）表示，俄羅斯在烏克蘭侵犯人權的規模和嚴重性，以及對烏克蘭領土完整和主權的侵犯，招致國際社會一致強力回應。

他說：「聯大今天做出的罕見決定發出了一個強烈的問責信號，希望這將有助防止及遏阻更多侵犯人權情事發生。」

代表英國的羅斯考（James Roscoe）說：「俄羅斯在人權理事會中沒有一席之地，今天的表決結果向蒲亭傳遞了另一個訊息：那些支持他或以他名義發言的人必須停止殺害無辜平民，結束這場戰爭。」

●中國、印度、古巴反應

根據聯合國官網消息，中國駐聯合國代表張軍在表決前發言表示，中方堅決反對將人權問題政治化、工具化，反對在人權問題上採取選擇性、雙重標準和對抗做法，反對藉人權問題對他國施壓。

印度代表說，印度投了棄權票；如果印度要選邊站，那就是和平的一邊，而且要立即停止暴力。

古巴代表則表示：「今天是俄羅斯，明天可能是我們任何一個國家，特別是那些不向統治利益低頭並堅定捍衛獨立的南方國家。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110408