何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行一次看懂

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圖為烏克蘭西北方小鎮布查的街道上2日有多具平民遺體。（法新社）

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）烏克蘭頑強抵抗俄羅斯武力侵犯，近日終於從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，卻驚見西北方小鎮布查（Bucha）屍橫遍野，俄羅斯被控在烏克蘭犯下戰爭罪的聲浪日益高漲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛斥莫斯科企圖發動「種族滅絕」，並指控俄軍血腥圍困東南部港市馬立波（Mariupol）犯下「違反人道罪」。

荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）首席檢察官3月3日已針對俄軍攻打烏克蘭可能涉及的戰爭罪行正式展開調查 。

法新社整理出最嚴重罪行的幾大類別。

●何謂戰爭罪？

戰爭罪是在武裝衝突中，對平民和戰鬥人員犯下嚴重違反國際法的行為。

1998年，國際刑事法院「羅馬規約」（Rome Statute）第8條載明構成此類犯罪的要素，包括嚴重破壞1949年「 日內瓦公約 日內瓦公約小百科 內容包含4部公約，主要有關戰爭受難者、戰俘和戰時平民的待遇。

始於1864年「日內瓦第一公約」，具體條文規範以當時習慣國際法實踐為基礎共約而成，由國際紅十字會推動執行，為國際法中的人道主義定下標準。

1899年、 1906至1907年歷經2次海牙會議多項公約增補，1929年第3次修訂。現行版本包括1949年8月12日在日內瓦重新締結的4部基本國際人道法。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 」（Geneva Conventions）的行為，其中涵蓋50多種情況，包括殺戮、酷刑、強暴和劫持人質以及攻擊人道任務。

此外，戰爭罪行還包括蓄意攻擊平民或「未設防且非軍事目標的城鎮、村莊、住宅或建築物」，以及「驅逐或轉移占領區所有或部分人口」。

●何謂違反人道罪？

1945年8月8日首次出現此類罪名，並編入羅馬規約第7條。違反人道罪涉及「直接針對任何平民人口進行的廣泛或系統性攻擊」，包括「謀殺」和「滅絕」以及「奴役」和「驅逐或強制轉移」。

違反人道罪可能發生於和平時期，包括酷刑、強暴和歧視，無論是基於種族、族裔、文化、宗教或是性別。

俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮後，3日在當地一座教堂發現亂葬崗。（法新社）

●何謂種族滅絕？

種族滅絕作為一個法律概念，可追溯到對納粹戰犯的紐倫堡（Nuremberg）審判，波蘭猶太律師蘭金（Raphael Lemkin）創造出這個詞，用以描述納粹對600萬猶太人的大屠殺。

1948年的「防止及懲治危害種族罪公約」（Genocide Convention）明定種族滅絕罪是「意圖全部或部分摧毀一個民族、族裔、種族或宗教團體的行為」。

荷蘭萊登大學（Leiden University）國際法教授羅斯（Cecily Rose）說，種族滅絕是一種「非常具體的國際犯罪行為」，但難以舉證，必須證明其背後的「心理動機」。

●何謂侵略罪？

國際刑事法院2017年將侵略罪納入其管轄罪名之中，罪行包括攻擊他國「主權、領土完整或政治獨立」，旨在確保政治和軍事領導人對侵略及其他重大攻擊行為負起責任，但不能用來對付不承認國際刑事法院對這項罪行具有管轄權的成員。

國際刑事法院也不能以侵略罪起訴非國際刑事法院成員國的領導人。

法律專家表示，對俄羅斯提出這類訴訟可能需要設立一個特別法庭。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110406