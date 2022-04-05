布查街上真的都是屍體 衛星照讓俄謊言不攻自破

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）烏克蘭基輔近郊的布查鎮（Bucha）最近發現平民裝束者曝屍街頭，俄羅斯宣稱那都是俄軍撤離後才出現，但今天公布的衛星照讓俄國說法不攻自破。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，3月中的布查街道衛星影像顯示多名平民陳屍街頭，陳屍之處，正是烏克蘭官員最近說俄軍撤離後發現多具遺體處。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）發言人伍德（Stephen Wood）今天發聲明指出：「在烏克蘭（基輔西北）布查上空蒐集的高解析度馬薩爾科技衛星影像，證實並佐證了最近社群媒體影片和照片顯示街頭屍橫遍野、曝屍數週無人理的狀況。」

「紐約時報」公布布查鎮雅布隆斯卡街（Yablonska）的近距離照片分析指出，比對4月1日與2日街上散落屍體的影片後得出結論：至少3週前、也就是俄軍仍控制布查時，那些屍體就已在那裡。

法新社攝影記者2日深入布查，親眼目睹那裡約有20具遺體，全都身穿平民服裝，其中還有些人手被綁住。這樣的景象讓全球譁然，各界紛紛指控俄軍犯下戰爭罪。

俄國國防部否認犯案，還說所有部隊「早在3月30日就完全撤離布查」，克里姆林宮更將之斥為烏克蘭一手炮製的「假造」影像。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天在聯合國的記者會重申上述說法，稱俄軍撤離前，布查街頭並沒有照片中的那些屍體。

涅班濟亞說：「他們突然就出現了，倒臥街頭，一個挨著一個，左右都有，一些人在動，一些人有生命跡象。」他說，這些都是「烏克蘭情報與資訊戰機器安排」的景象。

但3月19日和21日的馬薩爾科技衛星影像卻顯示，雅布隆斯卡街當時就有多具屍體，且根據紐時分析，3月9日至11日間的馬薩爾科技衛星影像，就顯示與人類屍體類似大小的黑色物體。

衛星影像照到的屍體所在位置，有許多與烏克蘭地方官員在同一條街地面拍攝的影片以及國際新聞媒體照到的照片位置完全相同。

紐時第2項比對，則是研究Instagram上一張兩輛車前有人陳屍的影片。3月21日衛星影像顯示，這具遺體和車輛的所在位置，都與影片上的位置相同。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110405