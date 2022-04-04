布查鎮平民遭俄軍屠殺 澤倫斯基控種族滅絕罪行

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烏克蘭總統澤倫斯基（前左）4日訪布查時，針對俄軍暴行表示：「這是戰爭罪行，將獲世界承認是種族滅絕。」圖為澤倫斯基率隊視察收復的基輔郊區。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭指控俄羅斯軍隊在首都基輔市郊布查鎮大屠殺，有超過300名平民身亡，總統澤倫斯基今天在當地表示，這起慘案將被世界視為種族滅絕罪行。歐盟和美國都考慮對俄加強制裁。

●烏克蘭布查鎮遭俄軍屠殺 逾300平民慘死

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦3日表示，當局不久前從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。

維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）告訴烏國電視台：「410具平民屍體被運出解放後的基輔地區。法醫已完成相驗其中的140具。」

烏克蘭上週末從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，並指責莫斯科在首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。

前往布查鎮的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出：「我們認為有超過300名平民身亡。這不是戰爭，這是種族滅絕，滅絕烏克蘭人。」

俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地一座教堂本週發現亂葬崗。（法新社）

●澤倫斯基：布查慘案將獲世界承認是種族滅絕

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天親訪布查時，針對俄軍暴行表示：「這是戰爭罪行，將獲世界承認是種族滅絕。」

他稍早指出，俄國領導階層應為布查鎮的殺戮平民事件負責；他還說烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。

俄國方面則否認殺害平民，並稱這些指控是「基輔政權和西方媒體又再一次捏造消息」。

●布查鎮慘案 歐美考慮加強制裁俄國

歐盟（EU）4日表示，正在緊急討論對俄國實施新一輪制裁，同時也譴責俄國軍隊佔領的烏克蘭境內城鎮所傳出的暴行。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在代表歐盟的聲明中指出，歐盟「將把推動對俄國的進一步制裁列為緊急事項」。

「華盛頓郵報」（Washington Post）引述2名知情人士的話指出，美國總統拜登（Joe Biden）與官員已經開始討論加重制裁俄羅斯的行動，但制裁範圍與行動還不清楚。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日也說，烏克蘭指控俄國軍隊在布查鎮屠殺平民後，需要對俄國實施更多制裁。

烏克蘭布查鎮2月26日遭俄軍占領，直到3月31日砲擊停止，烏克蘭才奪回掌控，隨即發現平民遭受到大規模惡行。圖為3日布查一名婦女行經被摧毀的俄羅斯坦克。（美聯社）

●英國情報：俄軍攻勢重新集中頓巴斯地區

英國國防部4日指出，俄國軍隊持續重整並將攻勢重新集中在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區。

英國國防部在定期發布的推文指出，包含跟俄國有關的私人軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）傭兵在內的俄國軍隊，正被派往頓巴斯地區。

●俄國：盧布支付將擴及其他商品

克里姆林宮3日表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）要求以盧布購買俄國天然氣的作法只是原型，盧布支付機制未來將擴大到其他主要出口商品上。

蒲亭3月23日下令外國必須以盧布購買俄國出口的天然氣，但這項機制仍允許買家以合約貨幣支付，之後才由俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）兌換為盧布。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）談及盧布支付天然氣系統：「這只是盧布支付系統的原型。毫無疑問，會擴及多種商品。」

●俄烏戰爭月餘 逾50萬烏克蘭人逃出境後重返

烏克蘭內政部3日表示，數百萬烏克蘭民眾在俄國入侵後逃離出境，如今有逾50萬人重返國內。

內政部引述國家邊境服務部門資料說：「過去一週，有14萬4000人離開烏克蘭，有8萬8000人回國；自開戰以來…總計約有53萬7000名同胞回到烏克蘭。」

戰爭開打後，每天有數以萬計的烏克蘭民眾逃出境。法新社報導，總計有超過1000萬民眾離開家園，他們不是逃往鄰國，就是在烏國境內流離失所。

●英媒指中國開戰前網攻烏克蘭 中方：一派胡言

英國泰晤士報（The Times）1日報導，俄國入侵烏克蘭之前不久，中國曾對烏克蘭的軍事及核子設施目標發動網路攻擊。中國駐英國大使館發言人4日說，相關報導「純屬一派胡言」。

中國駐英使館發言人表示，他注意到「烏克蘭相關方面表示其未曾進行過調查或提供過任何結論」，這證明泰晤士報上述報導「純屬一派胡言，不足為信」。

他還聲稱，泰晤士報一段時間以來的涉中國報導「存在大量失實、刻意歪曲甚至造謠抹黑情況」，強烈譴責該報的做法。（編輯：陳彥鈞/核稿：林治平）1110404