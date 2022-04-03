烏克蘭控俄軍屠殺平民 澤倫斯基指犯種族滅絕罪

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，首都基輔市郊布查鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。烏克蘭總統澤倫斯基也指控俄軍進行種族滅絕。烏克蘭和西方都要求追究俄國戰爭罪。

俄軍從布查（Bucha）倉促撤退後，留下數百具平民遺體。庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特寫道：「布查屠殺是蓄意的。俄羅斯人的目標是盡可能消滅更多烏克蘭人。我們必須阻止他們並趕走他們。我要求七大工業國集團（G7）現在就實施新的毀滅性制裁。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時表示：「這是種族滅絕（genocide）罪行，想要剷除整個國家及人民。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則推文道：「基輔地區。21世紀的地獄。被綑綁雙手殺害的男女遺體。納粹最嚴重的罪行已重返歐盟。」「俄羅斯是故意幹的。實施能源禁運，關閉海港。阻止殺戮！」

隨著俄軍在烏克蘭部隊猛烈抵抗下撤退，基輔周圍可能有平民遭到殺害的證據已經出現。當地官員稱，俄軍撤離後，布查幾個亂葬崗發現近300具平民遺體。

在布查負責救援工作的卡普利奇尼（Serhii Kaplychnyi）表示，僅鎮中心一座教堂後方的亂葬崗，就埋了57人。法新社記者則看到至少20具遺體散落在一條街道上，都穿著平民衣服，其中一人雙手被用一條白布綁在背後，他的遺體旁有他的烏克蘭護照。

儘管俄羅斯國防部否認俄軍犯下如此暴行，美國、英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）紛表震驚並譴責，與烏克蘭同聲指控俄軍犯下戰爭罪。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也譴責俄軍的「暴行」，承諾會進一步制裁莫斯科。他在推特寫道：「在基輔獲解放地區，俄軍所犯暴行的畫面令人震驚。歐盟正協助烏克蘭和非政府組織收集必要證據，以便在國際法庭上追究罪責。」

美國國務卿布林肯表示，布查街上散落多具平民遺體的景象「令人痛心疾首」。布林肯告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「只要俄羅斯對烏克蘭的殘暴持續下去，這就是每天所發生事情的真相。」

英國外交部長特拉斯（Liz Truss）表示，隨著伊爾平（Irpin）和布查等烏克蘭城鎮「駭人聽聞行為」的證據越來越多，俄羅斯攻擊平民必須按「戰爭罪」受到調查。

德國副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國「畫報」：「這一可怕的戰爭罪行不能被置之不理。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則表示，俄羅斯必須為在布查所犯的戰爭罪行付出代價。她同時譴責俄羅斯總統蒲亭「肆無忌憚的暴力行為」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對於布查平民遭殺害那些「不忍卒睹」的畫面提出譴責，並表示俄羅斯當局「必須為這些罪行負責」。

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北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴CNN：「我們數十年來還未曾在歐洲見過這種針對平民的暴行，很可怕，也絕對讓人無法接受。」

俄軍在布查的暴行曝光後一天，「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）在波蘭首都華沙（Warsaw）發表聲明，宣稱該組織在切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和基輔周圍俄羅斯控制的地區，發現「數起俄軍違反戰爭法的事例」。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110403