Labubu走紅 中國民眾願為情緒買單

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國泡泡瑪特旗下角色Labubu爆火。中國民眾認為，越來越多年輕人願意「為情緒買單」，吊飾與盲盒公仔可以圖一個開心，也對Labubu在國際風靡現象感到自豪，樂於支持本土品牌。

潮玩市場近期掀起Labubu熱潮，從歐美到亞洲的明星是它的粉絲，這讓Labubu更為知名，成為流行的時尚單品。本月10日，一件初代Labubu的雕塑在中國被拍出人民幣108萬元（約新台幣432萬元）的高價，泡泡瑪特創辦人王寧在本月以近209億美元淨資產躍升為河南首富。

不論是在歐美或是中國本土，都可以看到搶購Labubu的亂象，比如在英國有消費者為搶購它而大打出手，中國則是黃牛充斥，在官方發文出言監管後，以及泡泡瑪特緊急補貨下，二手市場的價格腰斬，股價也出現下跌，引起市場波動。然而，不論正面還是負向，種種現象都顯示出中國出現了Labubu風潮。

「00後」（指2000年後出生者）王同學是資深Labubu迷。他向記者介紹，Labubu現在在門市基本上沒辦法買到，要固定上官方網頁、加入門市的微信群管道才有機會購買。在微信群裡，門市的店員大約每週一次會發布購買連結，消費者就要進入連結裡，在「送到家」與「到店取」裡來回刷頁面，直到頁面顯示為確定為止。

「但是這一切都要看手速」，他表示，現在相比2023年、2024年都難買到Labubu，資深的玩家也難購入。

對於Labubu爆紅，王同學說，Labubu是年輕人在小紅書、抖音等社交平台上打卡的共同語言，還有在辦公室座位上放一個Labubu公仔，累的時候就動動它的眼睛，會起到療癒的作用。

他對於Labubu走紅海外感到開心，表示Labubu是中國本土的品牌，當在海外城市景點、地標看到其獨立門市會覺得很自豪。

Labubu爆紅程度，除了自家出的商品外，深圳水貝黃金市場還出現Labubu金飾，只是許多商品未獲官方授權引發爭議。甚至還出現租賃Labubu服務，主要用於拍照、社交展示與婚禮布置。

在北京，一家位於王府井商區的百貨公司也為它買單，特別設立快閃店，吸引許多Labubu迷前去打卡拍照。根據中央社記者實際走訪，百貨公司掛起Labubu巨型氣球，快閃店、門市吸引許多消費者前來購買、拍照。

一名前來快閃店的潘女士向中央社介紹，她是路過看到快閃店便進店內拍了幾張照片留念，並且因為家裡有小朋友，預計之後會帶他們過來拍照。

潘女士說，Labubu爆紅與年輕人更願意為自身情緒買單有關。她說，有些年輕人壓力大，不論是剛步入社會還是已經在職場許久的人，時下的人更捨得與喜歡花一點錢讓自己開心。

她表示，Labubu是本土IP（指智慧財產權），能夠火起來，對中國的發展是好的，也會好好支持。

劉姓夫妻也特別前往快閃活動，他們說家裡已經有10多個Labubu商品。他們認為Labubu的爆紅跟明星效應有關，主要是民眾跟風，而真正喜歡的人可能沒那麼多，「我們是喜歡才去搶，而很多人還是搶不到」。

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快閃店的門市人員說，現在店內已經沒有什麼Labubu商品，主要還是要在網路上搶貨購買，才有機會買到。

Labubu是由香港藝術家龍家昇創作，靈感據說是來自於北歐神話中的精靈，豎著兔子一般的長耳朵，身體毛茸茸，咧嘴微笑露出9顆牙齒，憑著獨特呆萌形象風靡年輕族群，盲盒、吊飾時常一盒難求。（編輯：張淑伶）1140624

北京一家位於商業鬧區的百貨公司設立的Labubu快閃店，吸引民眾駐足、參觀。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年6月24日

中國泡泡瑪特公司旗下角色Labubu紅遍全球，圖為北京一家百貨公司設立的Labubu快閃店。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年6月24日

中國泡泡瑪特公司旗下角色Labubu紅遍全球，多地出現搶購。圖為北京一家位於王府井商區的百貨公司設立的Labubu快閃店。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年6月24日