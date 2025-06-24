寵物生命定型化契約 明訂體重計費及骨灰處理

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）農業部公布「寵物生命紀念服務定型化契約範本」，包括寵物屍體接運、美容、骨灰處理等，依體重計費，分5公斤以下至30公斤以上共5等級，解約手續費上限不得逾總價5%。

農業部今天發布新聞稿，國人飼養寵物比例持續增加，寵物產業蓬勃發展，很多人將寵物視為同伴甚至家人，寵物身後事的處置也日漸受重視，興起寵物生命紀念業。

不過，農業部表示，近期發生多起寵物生命紀念服務消費爭議，特訂定「寵物生命紀念服務定型化契約範本」，將請中華民國寵物商業公會全國聯合會及各縣市政府協助向業者及寵物飼主宣導。

農業部說，寵物生命紀念定型化契約範本，在簽約注意事項中，加入業者應協助生前有寵物登記的寵物辦理除戶登記，並規範寵物生命紀念服務的普遍項目，包含屍體接運、屍體清理、美容、屍體冰存、屍體處理及骨灰處理等。

根據定型化契約範本，寵物生命服務收費按體重計算，從5公斤以下至30公斤以上，共有5個等級；屍體處理有個別與團體，骨灰處理除寄存外，還有植栽葬、樹葬、灑葬。

農業部也在定型化契約中，對中途解約的退費情形作出約定，除了實際服務產生的費用外，違約方支付的解約手續費，最高上限不得超過總契約價金的5%，避免消費糾紛。

寵物生命服務定型化契約的審閱期為1日，考量部分飼主有意為寵物購買生前契約，農業部也規範，倘預付費用逾新台幣1萬元，審閱期間延長為3日。

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另外，寵物生命紀念服務包含骨灰的寄存，屬於寄託物品，也在定型化契約範本中訂定飼主如要取回骨灰的相關規定，並就寄存時間屆期或飼主停止繳費時，骨灰後續處置方式進行約定。

農業部動物保護司副司長陳中興告訴媒體，為輔導寵物生命服務業者用地及設施合法化，於112年受理申請，目前有70多家業者提出，但估計有公司登記並實際經營的業者有上百家。（編輯：吳素柔）1140624