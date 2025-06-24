嘉義警八掌溪畔尋獲失蹤9旬婦 滿身擦傷送醫脫險

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義市90歲蔡姓老婦22日凌晨4時獨自離家失蹤，家屬向警方報案，經員警地毯式搜尋，昨天下午5時在八掌溪堤防旁草叢間發現滿身擦傷被蒼蠅縈繞的老婦，緊急送醫挽回一命。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，昨天接獲嘉義市警方轉報指居住東區高齡90歲的蔡姓婆婆，22日凌晨4時許獨自出門不知去向。家屬在附近搜尋皆未發現，因老婦有失智傾向，經調閱監視器發現蔡婦徒步至嘉義縣中埔鄉後即不知去向。

警方說，中埔分局義仁聯合所獲報後，旋即由義仁所長陳宏甲及頂六所長黃煌昆率領員警兵分多路協尋，並調閱沿途相關監視器，研判老婦可能在嘉義縣中埔鄉八掌溪堤防道路，但歷經數小時搜尋，仍然未能發現。

黃煌昆說，高齡90歲老婦已迷失2日，連日炎熱天氣，若再搜尋不到恐有生命危險，在心中祈求佛祖保佑，讓員警能順利搜救，並獨自騎車沿八掌溪畔道路搜尋，果然在昨天下午5時許發現老婦昏迷倒臥在草叢裏。

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黃煌昆表示，此時老婦人已嚴重脫水及多處擦挫傷，且身上滿是蒼蠅，馬上通知救護車送醫急救。醫護人員說，經醫治後老婦人情況已穩定。

老婦家屬表示，感謝員警積極搜尋，在離家5公里遠的草叢中，將人從鬼門關前搶救回來。（編輯：方沛清）1140624