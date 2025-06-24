國民黨稱檢調將傳喚組發會黨工 批辦藍不辦綠

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天表示，檢調將於明天傳喚國民黨中央黨部組發會黨工約談問訊，副發言人康晉瑜說，檢調自甘墮落淪為民進黨政府的大罷免打手，恐嚇在野陣營，此種辦藍不辦綠的雙標，政治力介入痕跡斧鑿斑斑，嚴重斲傷台灣司法公信力。

國民黨下午發出新聞稿，稱檢調將於明天傳喚國民黨中央黨部組發會黨工約談問訊，康晉瑜表示，早在3個月前，國民黨立委許宇甄、陳玉珍、羅智強、游顥等人，即與律師一同前往北檢告發罷免藍委之罷團涉嫌偽造文書及違反個資法，而迄今檢調查了嗎、約談相關人士了嗎。

康晉瑜說，反觀檢調面對國民黨的黨公職動輒以大約談、大搜索、大羈押等不符比例原則形式，促使在野人心惶惶，其意圖製造寒蟬效應的威權心態昭然若揭。

康晉瑜也說，盤點各地罷團罷免藍委的二階違規連署數字高得嚇人，甚至在罷免藍委鄭正鈐單一案件中就有破萬件的違規連署；其餘在6月20日中選會公告的各罷免藍委選區之中，也全都高達3000件、5000件，甚至6000件以上，總計逾13萬份的違規連署，檢調不查嗎。

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康晉瑜認為，如果檢調真的如此在意「錯、偽、抄、假」，那麼以同樣的標準，檢調應該立刻大搜索、大約談相關罷免團體，為何遲遲沒有動作，莫非又在給罷團什麼方便嗎。

康晉瑜批評，在民進黨治理下的台灣，本該中立的中選會，選舉日期竟然可以被罷團預知；本該獨立的憲法法庭，解釋憲法竟然可以配合執政黨方向；更令人痛心的是檢調可以再配合當權者，於大罷免前約談在野黨中央黨部黨工，恐嚇在野力量，這些該有的中立、法治、民主已逐漸被民進黨摧毀。呼籲支持者，唯有7月26日出門投下「不同意罷免」票，才有機會挽救台灣的未來。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140624