智原SerDes高速IP導入聯電22奈米 搶攻工業自動化

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（中央社記者張建中新竹24日電）特殊應用晶片（ASIC）廠智原今天宣布，10G SerDes高速傳輸矽智財（IP）導入聯電22奈米製程，主打工業自動化、智慧物聯網（AIoT）、5G數據機、光纖到家及先進網通等應用。

智原發布新聞稿指出，自2013年以來持續提供穩健且高效能的SerDes解決方案，此次推出的10G SerDes矽智財相容於多項關鍵協定，包括PCIe Gen1、2、3、USB 3.2 Gen1、2，並支援多種被動光纖網路（PON）技術，適用於光網路單元（ONU）設計整合。

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智原表示，為協助客戶加速產品開發並降低整合風險，智原提供完整的IP客製化與設計服務，涵蓋子系統整合、硬核實現，以及從晶片內部、輸入輸出（IO）到封裝與電路板層級的整合訊號、電源完整性分析，有助於客戶簡化開發流程，縮短產品上市時程。

智原營運長林世欽說，IP管理系統涵蓋從電路開發驗證、資料庫打包、版本控管到品質監控等完整流程，並提供早期風險警示機制，確保矽智財品質與穩定性，有信心能滿足市場在效能、成本效益與時效方面需求。（編輯：張良知）1140624