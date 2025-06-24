瓊斯盃籃球賽 賀氏兄弟開心備戰林秉聖盼冠軍加持

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影片來源：中央社

（中央社記者黎建忠台北24日電）威廉瓊斯盃籃球邀請賽男子組賽事將於7月12日在新莊體育館登場，效力於台灣藍隊的兄弟檔賀丹、賀博開心3度返台當隊友，至於林秉聖則希望靠著CBA冠軍加持帶來幫助。

2025雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽7月將展開，24日率先舉辦開賽記者會，台灣男子藍隊球員賀丹（Adam Tsang Hinton）（右5）、賀博（Robert Tsang Hinton）（右4）、林秉聖（右6）等人出席。中央社記者翁睿坤攝 114年6月24日

瓊斯盃男子組於7月12日到20日在新北市新莊體育館登場，共計有台灣藍、台灣白、日本、菲律賓、馬來西亞、巴林、澳洲聯隊、阿聯、卡達等隊伍參賽。

已經第3度返台參加瓊斯盃的「賀氏兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton），今天在記者會上同聲表示，很期待可以再度攜手合作，希望能在台灣的球場上打出最好的表現。

弟弟賀博笑說：「每次在美國都是和哥哥當對手，只有回到台灣參加瓊斯盃我們才有機會當隊友，雖然我是第3度參賽，但興奮程度和第1次入選一樣，希望可以替球迷帶來好表現。」

除了旅美返台的賀丹、賀博兄弟外，效力於中國籃球聯賽（CBA）的台灣好手，包括陳盈駿、劉錚、林秉聖也都加入台灣藍的行列；其中陳盈駿和林秉聖，更是今年CBA總冠軍賽的對手。

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林秉聖表示，自己第1年去CBA就奪冠確實學到很多，希望可以用自己的實力、努力甚至奪冠的運氣，來幫助球隊在瓊斯盃打出好成績，「至於我上場就是努力做好防守，讓球隊獲得最大的效益」。

就讀松山高中時期被譽為「最強高中生」的林現惟，今年赴美留學第1年，這次也返台加入台灣白隊，他笑說：「這一年不論在文化、飲食、訓練上都有不少挑戰，這次回來參加瓊斯盃，看到很多電視上比賽的學長，現在居然可以一起當隊友，真的讓我好興奮。」（編輯：方沛清）1140624