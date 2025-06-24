伺服器需求旺 5月電腦電子光學製品成長近9成

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（中央社記者劉千綾台北24日電）美國關稅拉貨潮和AI強勁浪潮挹注，5月工業和製造業生產指數皆創歷年最佳，其中伺服器等產品生產上揚，帶動電腦電子產品及光學製品業指數創新高，增幅近9成。經濟部預估，今年上半年製造業生產指數將創新高，年增幅度達18.5%至19.2%。

經濟部今天公布工業生產指數統計，5月工業生產指數為120.18，年增22.6%，其中製造業生產指數121.41，年增24%，指數皆創歷年單月新高，連續15個月正成長。

經濟部預估，6月製造業生產指數介於115.40至119.40，成長23.6%至27.8%；今年上半年製造業生產指數介於106.96至107.63，估將創歷年同期新高，年增幅度介於18.5%至19.2%。

經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，受美國關稅政策影響，拉貨潮逐漸減緩，不過AI浪潮強勁，為近期支撐製造業高度成長的主要動能，也有廠商反應，接到訂單，「產能還趕不上來」。

觀察主要行業，電子零組件業指數133.99，創歷來最佳紀錄，年增34.53%，其中積體電路業指數150.8，同樣締造歷年新高，成長達38.1%，主因高效能運算與人工智慧應用需求持續熱絡，推升12吋晶圓代工、IC設計、主機板、IC封測等產品生產成長。

電腦電子產品及光學製品業生產指數為255.94，創歷年單月新高，成長幅度高達89.28%，增幅為民國70年有資料以來最大。經濟部表示，AI應用及雲端資料服務需求暢旺，帶動客戶端拉貨動能持續增溫，以及半導體產業投資動能持續，推升伺服器、其他通訊傳播設備、半導體檢測設備及零組件等生產上揚。

傳統產業方面，除了機械設備業受惠半導體生產用設備及零組件持續增產，年增6.21%，化學材料及肥料業、基本金屬業、汽車及其零件業皆為衰退，分別年減8.51%、6.30%和16.31%，其中基本金屬業由正轉負，表現波動。

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黃偉傑說明，消費產品所需的材料需求仍疲弱，但半導體需求成長，造成化學材料、基本金屬等產業近期表現上下波動。

展望未來，經濟部表示，國際貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定因素持續抑低全球經濟成長動能，但人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求強勁，激勵半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈業者拉高生產水位因應，可望支撐製造業生產動能穩健成長。（編輯：張均懋）1140624