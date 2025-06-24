鴻海投資印度、美國2案約22億美元 經濟部核准

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（中央社記者劉千綾台北24日電）經濟部今天通過2件鴻海對外投資案，其中鴻海以近14.9億美元，轉投資印度子公司，建置L5機構件新廠，打造手機零組件供應鏈。此外，鴻海以自有資金7.35億美元，對外投資設立美國PROJECT ETA（DE）LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

經濟部投資審議會今天召開第21次會議，會中核准5件重大投資案，包含1件陸資投資、3件對外投資和1件對中國大陸投資案。

經濟部投資審議司今天發布新聞稿表示，香港商合璽（香港）控股有限公司（主要股東為在台上櫃的合富-KY公司）申請增加台灣分公司營業所用資金新台幣9706萬9500元，從事美製人體腫瘤放療設備的銷售、保修及售後服務。

上市櫃公司對外投資部分，經濟部表示，國泰世華銀行申請以1億6000萬美元，對外增資越南國泰世華商業銀行胡志明分行，從事授信業務。

鴻海精密工業股份有限公司申請以14億8900萬美元，對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，用以再轉投資印度子公司YUZHAN TECHNOLOGY（INDIA）PRIVATE LIMITED，作為印度L5機構件新廠建置，打造手機零組件供應鏈。

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此外，鴻海申請以自有資金7億3500萬美元（約新台幣242億元），對外投資設立美國PROJECT ETA（DE）LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

對中國大陸投資部分，友達智慧移動股份有限公司申請以2000萬美元（約折合人民幣1.44億元），投資大陸地區友達智慧行動系統（廈門）有限公司，從事經營車載顯示器元件製造、汽車零部件及配件製造等業務。（編輯：張均懋）1140624