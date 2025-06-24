台積電有意加入 台灣IP國家隊以打群架力抗專利蟑螂

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（中央社記者張建中台北24日電）台灣IP國家隊LOT（License on Transfer）產業聯盟今天正式成立，已有台積電等20多家廠商表達加入聯盟意願，首波可望匯聚超過15萬件有效專利，將以打群架方式應對專利蟑螂的威脅。

工研院法務長兼技術轉移與法律中心執行長王鵬瑜今天在LOT產業聯盟成立記者會中說，俗稱「專利蟑螂」的不實施專利實體（NPE）是不生產、不研發、不提供商品或服務，其商業模式是收購專利，向廠商收取高額權利金，已嚴重扭曲專利制度。

王鵬瑜表示，LOT產業聯盟成立要向國際專利蟑螂宣告，未來向台灣廠商主張不公平索取權利金手段，會面對一群專業、有經驗的團隊，會付出更高的代價，專利被撤銷、舉發無效的風險高。此外，聯盟還將以「艦隊」名義，去國外為台灣產業爭取更大權益。

經濟部智慧財產局長廖承威出席LOT產業聯盟成立記者會，他說，專利本身是要鼓勵創新，專利蟑螂無視台灣廠商努力研發提起訴訟，對廠商不公平，廠商除了忙於業務，還要分出人力應對這種無謂干擾，LOT產業聯盟成立，廠商可以互相結合，是一件好事。

廖承威表示，幾年前中國網通大廠華為要對台灣企業索取權利金，結果台灣廠商全身而退，沒有支付權利金，是一場漂亮的戰役。

廖承威說，台灣具有強大科技研發能量，LOT產業聯盟成立，將廠商的智慧財產權結合起來，在這平台上共榮共好、互相照應。

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中華民國全國工業總會常務理事暨台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立表示，專利應是鼓勵不斷發明創新，不應作為攻擊的工具，隨著台灣廠商國際競爭力越來越強，可能面臨更多的專利蟑螂干擾，聯盟讓廠商專利共享，以獲得更好的保護。

王鵬瑜說，目前已有20家廠商表達加入聯盟的意願，包括台積電，首波可望匯聚超過15萬件有效專利，覆蓋全球超過60國家地區，技術領域遍及半導體、印刷電路板、伺服器、光學、無線通訊及連接器等。（編輯：張均懋）1140624