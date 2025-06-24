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郭昱晴丈夫遭指賺紅錢 黃國昌：請用同標準要求自己

2025/6/24 15:44
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（中央社記者陳俊華台北24日電）藍營質疑民進黨立委郭昱晴丈夫「賺紅錢」，郭昱晴今天表示，抹黑抹紅大可不必。民眾黨團總召黃國昌指出，郭昱晴當初用什麼標準指責他人，就用同樣標準要求自己就好，講越多只是讓自己越來越丟臉。

國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大陸工商登記資料顯示，郭昱晴丈夫擔任「研鷺懿生物科技（廈門）有限公司」董事，公司註冊地址在福建，質疑郭昱晴家族在2018年跟著中國大陸「惠台31項政策」，大賺紅錢。

郭昱晴駁斥指出，她的丈夫是總公司派去中國分公司的專業經理人，拿的是正正當當、合法合規的台灣總公司薪水，如果藍營以為拿到槍、撿到資料就要抹黑抹紅，大可不必。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷上午舉行記者會。黃國昌受訪時表示，到底是誰在抹紅，郭昱晴當初用什麼標準指責他人，現在就用同樣標準要求自己就好，講越多只是讓自己越來越丟臉、越來越沒下限。

黃國昌呼籲，總統賴清德應冷靜思考他所率領的民進黨，正把台灣社會帶向一個什麼可怕的境界；賴清德所領導的政府及政黨，行為雙標、恣意獵巫，「這是哪門子的團結？」

張啓楷批評，在台灣一直抹紅別人的就是民進黨，尤其是民進黨立委沈伯洋、郭昱晴，兩人屢屢雙標發言，已被嘲諷為「紅孩兒」、「紅娘子」。

另外，前桃園市長鄭文燦涉華亞科技園區土地開發貪污案。鏡週刊今天報導，被列為起訴證據的會議錄音檔疑似被檢方偽造。桃檢聲明，過程符合程序無勘驗不實情形，是否適法將由法院判斷。

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黃國昌談及，鏡週刊這些東西哪裡來，要去問鏡週刊，鏡週刊為鄭文燦喊冤，「我也不意外」；是否有濫權起訴，應該要問法務部長鄭銘謙，會不會幫檢察官說話。民進黨黨檢媒三位一體，利用司法追殺政敵、幫新潮流的人洗地，相關惡行台灣人看得很清楚。

黃國昌強調，民進黨立委林岱樺因詐領助理費案，今年2月遭檢調偵辦、昨天被起訴。反觀同樣是民進黨立委的林宜瑾，去年8月同樣因涉犯詐領助理費遭偵辦，至今檢方還在睡，「綠色不是重點，重點是派系對不對」。（編輯：張若瑤）1140624

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