泰國田徑公開賽 林沛萱女子全能摘金標槍創新高

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（中央社記者黎建忠台北24日電）台灣女子7項好手林沛萱今天在泰國田徑公開賽，以4896分順利摘金，另外包括男子鐵餅李慈雲、男子400公尺跨欄吳育廷、女子400公尺跨欄羅佩琳都如願奪冠，台灣隊單日進帳4金。

2025年泰國田徑公開賽，在世界田徑總會（WA）官網上，屬於B級賽事，比賽從22日到25日舉行。截至今天為止，台灣已經拿下7金5銀7銅。

年僅18歲的林沛萱，在5月底受徵召參加位於韓國龜尾的亞洲田徑錦標賽和成人好手過招，結果最終以4747分排名墊底，甚至在最後一項的800公尺差點跑不完。

不過就在休息將近1個月後，她在泰國田徑公開賽重新出發，林沛萱在100公尺跨欄、跳高、鉛球、標槍都拿到第1，其中標槍46公尺39的成績，還寫下個人最佳。

教練陳鴻傑在接受中央社記者訪問時笑說，這幾天泰國的天氣真的非常熱，「所以我經過每一間廟宇，能拜的就拜，就是希望沛萱能健康順利完賽就好。」

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陳鴻傑提到，亞錦賽回來之後，就特別針對表現失常的鉛球、標槍進行調整，這次來到泰國感覺非常有幫助，「我主要不是看總分，而是她在每個單項的成績有沒有進步。」

陳鴻傑強調，林沛萱經過亞洲田徑賽的洗禮後，訓練時的專注力變得比較穩定了，接下來回台灣10天左右，會使用體育署的黃金計畫經費再到泰國移地訓練3周。（編輯：李亨山）1140624

台灣女子7項全能好手林沛萱（圖）出征2025泰國田徑公開賽，在鉛球項目取得好成績，於所有參賽者中名列第一，最終也順利以總分4896分奪金。（陳鴻傑提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月24日