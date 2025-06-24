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全國大專校院羽球排名積分賽 葉宏蔚讚高規格舞台

2025/6/24 17:56（6/24 18:16 更新）
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台灣羽球好手葉宏蔚（中）、林湘緹（左2）24日為2025全國大專校院羽球排名積分賽代言，都認為這場賽事給予一般組大學生一個很棒的競技舞台。中央社記者黎建忠攝 114年6月24日
台灣羽球好手葉宏蔚（中）、林湘緹（左2）24日為2025全國大專校院羽球排名積分賽代言，都認為這場賽事給予一般組大學生一個很棒的競技舞台。中央社記者黎建忠攝 114年6月24日
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（中央社記者黎建忠台北24日電）邁入第5屆的全國大專校院羽球排名積分賽，今年將於8月19日開打，各組人馬力拚10月的年終總決賽門票。今天現身站台的台灣混雙好手葉宏蔚說，這對一般組球員是很高規格的舞台。

全國大專校院羽球排名積分賽於6月30日開放報名，3個分站為8月18、19日在國立中山大學，9月4、5日暫訂國立中興大學，第3站是9月11、12日在長庚科技大學。

根據賽制，每組積分累積前2名者，就可搶下10月年終總決賽資格；今年除了有中租控股及中租基金會提供的100萬獎金外，台灣美津濃也挹注新台幣250萬元的等值商品當作獎品。

今年賽事除了以往男單、女單、男雙、女雙、混雙外，新增男團、女團賽事，幾乎完全復刻正式國際賽事，給了一般組大學生決戰的舞台。

今天出席代言的台灣羽球混雙好手葉宏蔚，在接受中央社訪問時先搞笑說：「希望大家開心打球、不要受傷就好。」隨後又提到，一般組的大學生除了打球還要兼顧課業，能有這麼大規模的賽事可以打，真的蠻幸福的。

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大一就成為甲組球員的葉宏蔚，雖然無緣感受一般組的熱血，但也在國際賽默默努力，他透露，接下來的賽程就是7月13日出發前往日本參加超級750的日本羽球公開賽。

葉宏蔚表示，目前和搭檔詹又蓁算是磨合得越來越好，這一個月的休息空檔很有幫助，「我們在國訓也有對手可以練，只是因為合作時間還不長，現階段也只能先各自把自己在場上的責任區域顧好再說。」（編輯：李亨山）1140624

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