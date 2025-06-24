歐盟加拿大峰會促台海和平 外交部：共同捍衛國際秩序

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）加拿大和歐盟23日舉行聯合峰會，會後聲明重申維護台海和平穩定是共同利益。外交部今天表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定，台灣將持續與理念相近夥伴共同捍衛國際秩序，確保印太及台海和平、穩定與繁榮。

歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）23日在比利時布魯塞爾舉行第20屆「歐盟-加拿大峰會」，並於會後發布聯合聲明，強調跨大西洋及印太地區的安全日益緊密相連，重申維護印太地區，包括東海、南海及台灣海峽的和平與穩定是雙方的共同利益。雙方將與印太區域內夥伴繼續合作，以維護自由、開放及安全的印太區域。

外交部下午發布新聞稿表示，對於歐盟及加拿大再次表達對台海安全與穩定現狀的堅定支持，林佳龍表示歡迎與肯定。

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外交部說明，繼今年3月G7（7大工業國）外長會議及6月G7領袖峰會後，歐盟與加拿大等G7成員再度表達對台海和平的支持，彰顯維護台海和平穩定已是國際共識。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的一分子，將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並確保印太區域及台海的和平、穩定與繁榮。（編輯：萬淑彰）1140624