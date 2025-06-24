加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統團結國家十講第2場 主軸談團結
首頁 / 政治

歐盟加拿大峰會促台海和平 外交部：共同捍衛國際秩序

2025/6/24 17:20（6/24 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為外交部長林佳龍。（中央社檔案照片）
圖為外交部長林佳龍。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）加拿大和歐盟23日舉行聯合峰會，會後聲明重申維護台海和平穩定是共同利益。外交部今天表示，外交部長林佳龍對此表達歡迎與肯定，台灣將持續與理念相近夥伴共同捍衛國際秩序，確保印太及台海和平、穩定與繁榮。

歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）23日在比利時布魯塞爾舉行第20屆「歐盟-加拿大峰會」，並於會後發布聯合聲明，強調跨大西洋及印太地區的安全日益緊密相連，重申維護印太地區，包括東海、南海及台灣海峽的和平與穩定是雙方的共同利益。雙方將與印太區域內夥伴繼續合作，以維護自由、開放及安全的印太區域。

外交部下午發布新聞稿表示，對於歐盟及加拿大再次表達對台海安全與穩定現狀的堅定支持，林佳龍表示歡迎與肯定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部說明，繼今年3月G7（7大工業國）外長會議及6月G7領袖峰會後，歐盟與加拿大等G7成員再度表達對台海和平的支持，彰顯維護台海和平穩定已是國際共識。

外交部強調，台灣作為國際社會負責任的一分子，將持續與全球理念相近夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並確保印太區域及台海的和平、穩定與繁榮。（編輯：萬淑彰）1140624

#比利時
#加拿大
#范德賴恩
#歐盟執委會
#外交部
#林佳龍
林佳龍
日本前經濟安保大臣小林鷹之明訪台 將晉見賴總統台灣旅客免簽入境汶萊可停留14天 林佳龍：台汶關係再上層樓
范德賴恩
降低對美依賴 加拿大與歐盟簽署安全防務協議白俄羅斯釋放異議領袖 華府與莫斯科關係似升溫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：