台南南區大林路景觀重塑 椰子行道樹將換樹種

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府針對南區大林路重新規劃車道與人行道配置，將打除現有分隔島，擴大人行道，把行道樹從有潛藏危險之虞的椰子樹，改為兼具美觀與生態價值樹種，重塑景觀風貌。

台南市政府工務局人員今天告訴中央社記者，大林路為民眾出入體育公園、水交社，以及南區連接東區重要道路，為優化汽機車用道，提升公車族及行人安全，將重新規劃車道與人行道配置，新設左轉車道，並新植較為安全、具遮蔭與生態價值的行道樹。

工務局指出，現有椰子樹高聳不易修剪，厚重枯葉從高處落下，誤傷路人意外頻傳，經綜合評估後，認定有潛藏危險之虞，且淨化空氣、減緩噪音效益有限，也缺乏促進生物多樣性功能。

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工務局指出，近期將陸續進行樹木移除與替換作業，考量台南夏季炎熱，將優先選擇具有遮蔭功能，且兼具美觀與生態價值的行道樹，整體重塑大林路景觀風貌，以人為本，建置安全舒適環境。

工務局強調，移除後的華盛頓椰子枝葉及樹幹，將提供環保局作為手作步道示範材料，充分利用資源循環與永續，讓椰子樹以另外一種生態風貌亮相。（編輯：李亨山）1140624