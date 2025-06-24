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富邦台50宣布調降費用率 與元大台灣50較勁

2025/6/24 19:26
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（中央社記者曾仁凱台北24日電）面對元大台灣50（0050）今年大幅調降費用率，並且完成分割，帶動資產規模與受益人數快速攀升，同樣追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）今天宣布跟進調降費用率，並為分割計畫埋伏筆，預料將掀起新一波搶客大戰。

富邦投信今天宣布，006208正式獲准調降費用率，經理費及保管費將從現行的0.15%、0.035%，改採級距式，隨規模遞減的費率架構，新經理費從0.05%至0.15%不等，保管費從0.025%至0.03%。

依6月13日006208資產規模新台幣2329億元計算，經理費為1000億元先調整為0.15%，再針對規模逾1000億元至5000億元的部分（即2329億元-1000億元=1329億元）調整至0.10%，兩者加權計算後新費率約為0.1215%。

同時，006208也獲准增列「基金分割、反分割」條文，為未來執行分割預留伏筆。

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006208與0050同樣追蹤由證交所與富時國際公司合編的台灣50指數，006208主打低費用率，其中經理費僅0.15%，比起0050原費率0.32%只要一半不到，吸走0050不少客源。

元大投信今年來陸續揮出兩記重拳，先是大幅調降0050費用率，並於上週完成分割、恢復交易，帶動0050規模成長勢如破竹，從2月中分割案宣布時的資產規模4519億元，4月底首度突破5000億元，6月5日再度達成6000億元新里程碑。006208於6月13日的資產規模為2329億元，兩者距離被拉開，惟隨著富邦投信再度出招，預料將引爆台灣市值型ETF市場新一輪激戰。（編輯：林家嫻）1140624

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