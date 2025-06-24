民進黨廉政會要求說明 林岱樺：全力配合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會今天要求林岱樺7月30日到會說明。對此，林岱樺今晚發聲明表示，將全力配合廉政會，也相信真相終將水落石出。

林岱樺發聲明表示，自己從政以來，一直秉持良知、堅持清白廉政。過去在偵查過程中，她努力證明自己的清白，未來她也會與律師將相關證據提供給法院，為自己和團隊爭取公道。

林岱樺表示，她一直堅信，民主社會的基礎是公平健全的制度。感謝民進黨廉政會願意給她機會說明，她將全力配合廉政會，也相信真相終將水落石出。

她表示，會繼續堅定捍衛名譽，也會持續服務所熱愛的高雄鄉親。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林岱樺涉詐助理費昨天遭起訴，民進黨今天召開廉政會例會，臨時把林岱樺案加入討論議案。

民進黨廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，廉政會處分之前，一定要踐行程序正義、給當事人辯白機會，廉政會7月30日召開例會，將請林岱樺到會說明。（編輯：李亨山）1140624