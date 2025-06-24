夏于喬交往3個月認定伴侶 謝導演老公給專業建議

（中央社記者洪素津台北24日電）演員夏于喬在節目分享和導演老公林書宇交往過程，夏于喬曝和林書宇交往3個月的時候就認定對方是可以走一輩子的人，她感謝老公給予鼓勵和專業建議，讓她的演技可以更上一層樓。

夏于喬錄製由戴愛玲和賴晏駒（小賴）聯手主持的「Dr.愛玲啊的愛情診療室」，夏于喬透過新聞稿分享，跟老公交往約3個月的時候，就知道可以跟對方走很久，「可能因為以前的經驗，然後你就會知道，大概哪一種戀情大概走了幾個月、半年就會結束。」

夏于喬表示當時和老公交往時的狀態很舒服，「就是可以完全做自己，然後也很想跟他單獨相處。」從事導演工作的老公，也會認真看夏于喬演的每一場戲，適時給予讚美、鼓勵和專業的建議，幫助夏于喬的演技更上一層樓。

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夏于喬表示，和老公會用坦率透明的實際行動來增加2人相處的安全感，彼此間並不需要報備行程，不過若對方要送女生回家，就必須立刻告知，「我們從約會的時候就講過這件事，我不能接受我的男朋友單獨送女生回家。」如果必須得送的時候，就得聯絡通知，獲得同意才行。

「Dr.愛玲啊的愛情診療室」每週三晚間9時於八大電視「娛樂百分百」YouTube頻道上架。（編輯：李亨山）1140624