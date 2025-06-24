中國製行動電源災情連環爆 安普瑞斯電芯成禍首

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（中央社台北24日電）中國製行動電源傳出燃爆風險災情，重創消費者信心。據陸媒報導，羅馬仕（ROMOSS）和安克（ANKER）近日共召回逾236萬顆行動電源，禍首是安普瑞斯的問題電芯，這家公司至少供應電芯給8個中國品牌。

綜合騰訊科技、每日經濟新聞、36氪等陸媒，羅馬仕和安克相繼公告在國內外召回總計逾236萬顆存在起火爆炸風險的行動電源，相當於全球2024年出貨量的1/4。

近日，中國大陸機場嚴禁具有風險的行動電源上機，甚至有機場全面禁止攜帶羅馬仕和安克的行動電源；網友形容，大陸機場安檢現在嚴查有如防炸彈。

中國多名行動電源企業相關技術人員指出，導致此次召回的罪魁禍首是中美合資的安普瑞斯（無錫）公司。這家公司在未經客戶允許下，私自使用未送檢的隔膜材料，導致更換後的隔膜無法和之前送測的樣品有相同的強度。

安普瑞斯（Amprius）是中國國內消費類鋰離子電池領域的龍頭企業，也是行動電源軟包電池第一大供應商。大陸社群近日出現許多行動電源拆解影片，有不少產品使用安普瑞斯的電芯。

「電池交易網」資料顯示，截至2024年11月9日，包括安克、羅馬仕、小米、綠聯（UGREEN）、倍思（Baseus）、麥多多（Mcdodo）、傲基（AUKEY）、電友（ELECJET）等8個中國品牌採用安普瑞斯的鋰離子聚合物電池。

不過到目前為止，這波公開召回的只有羅馬仕和安克，其餘中國品牌尚未發表相關聲明。

中國質量認證中心官網查詢的最新結果顯示，安普瑞斯的11個3C證書自6月10日起變更為「已暫停」狀態。

此外，安普瑞斯的中國職業健康安全管理體系認證、品質管制體系認證（ISO9001）、環境管理體系認證21日也被暫停，認證範圍均與高能量鋰離子聚合物電池有關。這些證書在1月初才通過官方的年度審查。

據報導，安普瑞斯疑似已因此停產，該公司人事行政部人員稱，涉及到不符3C證書的產品就不出貨。

報導引述業內人士稱，近期中國官方對行業進行整改，要求自檢自查，相關企業損失挺大，是行業的信用危機。對於此次問題電芯，由於業內產業鏈交叉，「一些企業可能用的也是同一批電芯」。

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報導指出，2024年全球行動電源市場規模已突破人民幣1200億元（約新台幣4932億元），中國大陸市場占比達38.7%。但是，行動電源整體技術壁壘不高，「內捲」已經成為行業的主基調。

有中國業內人士直言，行動電源行業目前的核心矛盾在於市場對極致低價的追求，與鋰電池安全的高成本要求形成衝突。（編輯：楊昇儒）1140624