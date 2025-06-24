ANKER召回行動電源 全台涉及數量不超過5500顆

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（中央社記者吳家豪台北24日電）安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒。安克台灣官網今天公告，在台僅涉及1款基礎款產品A1257，全台總涉及數量不超過5500顆，已於官方網站下架停售，其他有疑慮產品台灣代理商均未引進販售。

安克台灣公告指出，近期部分行動電源產品在部分地區啟動召回，安克台灣高度重視，已於第一時間完成所有在台販售產品的內部排查，確認涉及範圍僅限1款基礎款產品A1257 Anker Power Bank（10K, 22.5W）行動電源的部分批次。

安克台灣已向主管機關經濟部標準檢驗局報備，於6月24日啟動對A1257 Anker Power Bank（10K, 22.5W）行動電源產品的主動預防性召回，呼籲持有此款型號產品的使用者立即停止使用。安克承諾，「將直面問題，絕不推諉責任，迅速行動。」

安克台灣表示，在最近的品質安全檢查中，發現某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在長期迴圈使用後隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒的安全隱患。

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安克台灣已在官網平台下架A1257 Anker Power Bank（10K, 22.5W）行動電源型號產品，並已終止與該供應商合作，切換至其他電芯供應商，同時準備妥善的召回處理方案，保障使用者安全。

安克台灣提供3種補償方案供消費者自行選擇，包括免費更換升級款A1259 Anker Power Bank（10k, 30W）行動電源或安克台灣官網價值新台幣1100元的商品抵用券，或是按照過往180天內線上最高建議售價890元全額退款。（編輯：林家嫻）1140624