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北市鼓勵民眾檢舉公務員貪瀆不法 獎金翻數倍

2025/6/24 19:33
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）台北市政風處今天表示，為激勵民眾參與廉政監督，檢舉市府公務員涉及貪污瀆職或不法案件，緩起訴每案從新台幣5000元增至5萬元、起訴每案從3萬增至10萬元，都翻了數倍。

台北市政風處發布資訊指出，誠信是城市治理的基石，全民共同參與，才能建立廉政，11日修正「台北市政府檢舉貪污瀆職或不法案件獎勵要點」及「台北市政府審核貪污瀆職或不法案件檢舉獎金給獎審查基準」，當天起已生效，藉此提升獎金額度，鼓勵民眾檢舉。

政風處告訴中央社記者，針對公務員涉及貪污瀆職或不法案件，經檢察官緩起訴每案獎金從原本5000元增至5萬元，起訴每案從原本3萬元增至10萬元；案件經法院判決有罪，最高可獲200萬元獎金，則維持原金額。

政風處說，民眾檢舉市府公務員貪瀆或不法，也包含政風處公務員在內；若欲檢舉的公務員雖已離開市政府，換到其他政府單位或民間任職，因所為在市府任職公務員期間所為，民眾依舊可以檢舉。

不過，政風處也說，若公務員本身因為辦理相關業務而直接或間接得知相關案件，自行或交由他人檢舉，則不能領取獎金。

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此外，政風處說，針對非北市府公務員，例如廠商，在北市府採購案中違反政府採購法的案件，另訂給獎標準，最高每案獎金10萬元，也是維持原金額。

為讓民眾安心，政風處說，北市府對於檢舉人資料與舉報內容將全程嚴密保密，並依法保障檢舉人安全與隱私，無須擔心身分外洩。（編輯：方沛清）1140624

#政風處
#台北市政府
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