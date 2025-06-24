12強棒球冠軍紀念銀幣遭詐團冒用 央行：已通報警方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行23日公告發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，沒想到火速被詐騙集團當作話題，成為詐騙新招。中央銀行今天表示，已通報警方，也提醒民眾棒球12強奪冠紀念幣僅透過台銀預購，勿點擊不明網站連結。

2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，中央銀行特別推出「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，限量3萬6000枚，6月23日預購開跑。

沒想到才過一天，就傳出有詐騙集團冒用央行發售棒球錦標賽冠軍紀念銀幣名義行騙，央行今天特別發布新聞稿，籲請民眾務必提高警覺。

央行23日舉行記者會，公告發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，結果會後陸續發現不明人士藉機盜用央行及台灣銀行官方網站圖片，或是記者會所拍攝照片，另開設偽冒販售網站，並透過Facebook、LINE等社群媒體散布偽冒網址，以「限時搶購－中華隊12強奪冠紀念幣！預售開始了！」等為標題，搭配「貨到付款」、「超商取貨」、「免運費」、「15天鑑賞期」等字樣，誘使民眾點擊不實連結並下單購買，涉嫌詐騙行為。

央行特別澄清，「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」全數透過台灣銀行申購網站及所屬分行進行預購，並預計於11月供成功預購者領取，細節可見央行23日所發布的新聞稿。

透過 Google News 追蹤中央社

央行呼籲民眾提高警覺，切勿點擊不明網站連結或提供個人資料，以避免個資外洩或財物損失。如有疑義，可於營業時間洽央行或台灣銀行服務專線：（02）2357-1945、（02）2349-3293，或撥打「165」警政署反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法；若有民眾已於偽冒網站下單，切勿於貨到時付款，並可檢具相關違法事證資料，逕向檢調機關告發。

央行表示，有關詐騙訊息及不法行為已通報警方，並配合司法調查，以維護民眾權益及央行聲譽。（編輯：林淑媛）1140624