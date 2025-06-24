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台中踩舞嘉年華9月清水登場 19隊團體獻技

2025/6/24 18:55（6/24 19:06 更新）
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「2025台中國際踩舞嘉年華」9月27、28日將在清水區登場，邀請日本、韓國、菲律賓、越南、印尼及台灣在地等多組知名團隊獻技演出。圖為往年活動盛況。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月24日
「2025台中國際踩舞嘉年華」9月27、28日將在清水區登場，邀請日本、韓國、菲律賓、越南、印尼及台灣在地等多組知名團隊獻技演出。圖為往年活動盛況。（台中市觀旅局提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）「台中國際踩舞嘉年華」9月27、28日清水登場，除全民踩舞競賽外，邀請日本、韓國、菲律賓、越南、印尼及台灣在地等19隊專業知名表團獻技演出，延續「街道就是舞台」的活動精神。

「2025台中國際踩舞嘉年華」今年移師清水區舉辦，9月27日、28日登場。台中市觀旅局長陳美秀表示，連續3年辦理「全民踩舞趣味競賽」，不限年齡、舞風，只要10人組隊並準備好音樂與服裝即可報名參加。

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陳美秀說，9月28日還有「踩舞教學體驗活動」，由專業舞團親自教授，現場民眾都可參與體驗，以最自在的氛圍感受舞蹈魅力。

觀旅局補充表示，音樂不僅是文化的語言，更是城市的靈魂，眾多音樂饗宴在台中市陸續登場。喜愛搖滾樂的民眾8月23日、24日可至梧棲三井 OUTLET 參加「濱海搖滾音樂祭2025」，舞動盛夏。（編輯：李亨山）1140624

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