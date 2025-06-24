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魔力藍先發勝邀豊暐共舞 獅封王魔術數字凍結

2025/6/24 22:12（6/24 22:21 更新）
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中華職棒富邦悍將隊24日凍結統一7-ELEVEn獅隊封王魔術數字，悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）（圖）先發6局無失分，率隊以5比0搶勝、獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月24日
中華職棒富邦悍將隊24日凍結統一7-ELEVEn獅隊封王魔術數字，悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）（圖）先發6局無失分，率隊以5比0搶勝、獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將讓統一7-ELEVEn獅隊封王魔術數字凍結，洋投魔力藍先發6局無失分，范國宸敲2分砲，終場以5比0搶勝；魔力藍獲單場MVP，邀捕手豊暐一起上場跳舞更自在。

悍將今天在新莊棒球場迎戰獅隊，派出洋投魔力藍（Shawn Morimando）先發，開賽連抓12個出局數，直到5局上才被林安可敲出第1支安打，接著投出四壞保送，但沒讓獅隊延續攻勢。

魔力藍總計用100球投6局，僅被敲出2支安打，投出1次四壞保送、2次三振，無失分，優質先發奪下個人本季第4勝、獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將1局下林澤彬率先敲出安打，靠野手選擇、高捷三壘打送回2分，陳真補上安打送回團隊第3分，3局下再靠著范國宸2分砲拉開領先差距。

談起魔力藍的表現，悍將總教練陳金鋒表示，球季過程中有起起伏伏是正常，有時候未必是投手丟得不好，也可能是守備沒有幫忙，今天守備穩定、打擊有發揮，魔力藍也投得好，就是好的比賽節奏。

魔力藍近兩場先發出賽都是對上獅隊，都投出優質先發拿下勝投，他表示不管好的、壞的都是過程，很開心有好結果，對獅沒有特別的策略，想辦法把投球局數拉長、用球數提升，剩下的交給守備幫忙。

前一場先發單場7K，今天只有2次三振，但魔力藍表示，棒球比賽本來就會有很多種出局方式，「可以在計分板上放上這麼多個0才是最有意義的事情。」

魔力藍今天賽後邀請捕手豊暐一同上場跳舞，他感謝豊暐的引導，給他很大的信心，賽前開會討論，想辦法把策略簡單化，收到很好的效果。

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魔力藍笑說，還是在投手丘上更自在，MVP場上跳舞很緊張，豊暐擅長跳舞，有豊暐陪著上場可以更放鬆。

獅隊吞下近期2連敗，上半季封王魔術數字停在4（M4），僅領先排名第2的中信兄弟0.5場勝差。（編輯：李亨山）1140624

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魔力藍
魔力藍優質先發悍將搶勝 鋒總點攻守幫忙有助穩定度魔力藍新手肘重生 8局無失分助悍將2連勝
豊暐
布坎南跑步乏味站游擊練腳步 笑稱現在只能打直球陳金鋒稱讚是球隊好大哥 張奕鼓勵豊暐用唱歌放鬆
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