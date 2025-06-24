內政部同意社子島展延開發期限 籲北市續與地方溝通

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（中央社記者高華謙台北24日電）內政部都市計畫委員會今天審議「變更台北市士林社子島地區主要計畫案」再提會討論案，社子島自救會呼籲駁回展延。國土署表示，在合於法令規定原則下，同意再展延開發期限3年，請台北市府就歷次會議決議持續與地方溝通。

內政部都市計畫委員會今天開會審議「變更台北市士林社子島地區主要計畫案」再提會討論案（延長開發期限） 。

環境權保障基金會副執行長許博任透過新聞稿指出，民國109年北市府都委會通過的社子島細部計畫審定版，其中規劃的公共設施用地竟然比內政部通過的主要計畫多出近25公頃，也由於細部計畫的公共設施用地過高，導致日前內政部通過的社子島區段徵收範圍與抵價地比例案，抵價地比率不足40%，明確違反土地徵收條例關於區段徵收抵價地比率不得低於40%的規定。

許博任質疑，這是前所未聞的離譜瑕疵，社子島主要計畫通過已超過7年，北市府至今還無法擬定出合法、可行的細部計畫，內政部不得同意主要計畫展延，撤回區段徵收範圍與抵價地比率同意，命北市府重新檢討社子島主要計畫及細部計畫。

社子島自救會發言人李華萍也說，強烈反對市府試圖展延已被法院判定違法的開發主計畫；無法執行且違法的生態社子島案已討論10年，且環評已遭法院撤銷，依法不得繼續，更無展延空間，呼籲委員會駁回展延案，終止違法程序。

國土署傍晚透過新聞稿回應，台北市政府去年2月已針對本案向內政部提出展延申請，並於本次會議說明辦理過程、延宕原因，以及後續預期辦理期程，經委員充分討論後，考量市府施政需要及土地所有權人、居民權益，在合於法令規定原則下，同意再展延開發期限3年。

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國土署說明，此外，今天只就展延程序進行討論，決議若涉及實質計畫內容調整，包括防洪計畫、環境影響評估及土地徵收審議等部分，應依都市計畫相關程序再提請審議。

國土署表示，本案在民國107年6月26日審議至今已滿7年，請台北市政府就歷次會議決議，持續與地方進行充分溝通，以利社子島都市計畫推動，務實解決當地防洪需求、整體空間規劃及公共建設缺乏問題。（編輯：張若瑤）1140624