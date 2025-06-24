日本7月參院大選 蓮舫獲立憲黨提名比例代表

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本立憲民主黨今天開會討論參議院大選（7月3日公告、20日投開票）提名作業，決定提名台裔前參議員蓮舫列入比例代表（不分區）名單，但該黨內部有人對此不滿。

現年57歲的蓮舫原本是東京選區選出的參議員，去年7月以無黨派的身分出馬參選東京都知事選舉，參議員的身分自動喪失。東京都知事選舉時，蓮舫接受立憲黨、共產黨等的支援，獲得128萬票，輸給東京都知事小池百合子、前廣島縣安藝高田市長石丸伸二，得票數排第3。

日本朝日新聞報導，立憲民主黨今天召開常任幹事會，決定將蓮舫列入7月舉行的參議院選舉的比例代表名單，希望藉由高知名度的蓮舫在日本全國各地達到吸票效應。

不過，去年夏天蓮舫在東京都知事選舉中慘敗，因此立憲黨內部有資深黨員認為「蓮舫是否對黨有利，還是未知數」。

報導說，蓮舫是立憲黨代表（主席）野田佳彥的親信之一，野田等人今年春天大致上決定要提名蓮舫進入比例區（比例代表名單），但是日本勞動組合總連合會（簡稱連合，日本全國工會連合會）在比例區已決定提名立憲黨6名組織（工會）內候補，因此勞組（工會）派議員當中，原本會當選者可能因為蓮舫而落選。

立憲黨執行部正持續與參議院方面以及工會協調。本月22日東京都議會選舉時，立憲黨席次增加，認為蓮舫輔選有功。

蓮舫曾是藝人、電視台女主播，2004年首度當選參議員，當選過4次。蓮舫曾在民主黨執政時，擔任過行政刷新（革新）大臣、民進黨代表（主席）、立憲黨代表代行（主席代理）等職務。

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立憲黨今天完成7月參議院大選的提名作業，決定了包括蓮舫在內的9名比例區候選人名單。總計提名的候選人是選區29人、比例區22人，目標是「改選席次執政黨不過半」。立憲黨不設定單獨獲幾席的目標。

立憲黨幹事長（秘書長）小川淳也今天在記者會上表示，「參議院選舉實質上是選擇由哪個政黨執政的選舉」，立憲黨設定的目標是「包含非改選的席次在內，執政黨無法過半」。（編輯：唐聲揚）1140624